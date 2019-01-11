Игравший за «Астану» в группе ЛЧ легионер перешел в третью команду чемпионата Украины

Первую часть сезона 31-летний Дедечко провел в «СКА-Хабаровске» из второй по силе лиге России. За «Александрию» он сыграл три матча в 2016 году.

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На зимний перерыв в текущем чемпионате Украины «Александрия», у которой 36 очков, ушла на третьем месте. Отставание от киевского «Динамо» составляет два балла, а от донецкого «Шахтера» — девять.

«Усилили команду двумя игроками, которых я хотел видеть: аренда Валерия Лучкевича и свободным агентом Дениса Дедечко, человек, который у нас играл. Мы его знаем, ребята тоже, поэтому, думаю, это усиление», — сказал Шаран, которого цитирует Xsport.ua.

Напомним, летом 2015 года Дедечко перешел в «Астану», за которую забил один гол в 10 матчах КПЛ. В квалификации Лиги чемпионов за казахстанский клуб украинец провел две игры, а в групповом раунде выходил на поле три раза и запомнился по автоголу в гостевой встрече с испанским «Атлетико» (0:4) в Мадриде.

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После ухода из «Астаны» Дедечко через ФИФА добивался выплаты финансовой компенсации за разрыв контракта. Изначально его договор был рассчитан на 2,5 года.