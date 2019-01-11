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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Игравший за «Астану» в группе ЛЧ легионер перешел в третью команду чемпионата Украины

Бывший полузащитник «Астаны» и сборной Украины Денис Дедечко стал игроком «Александрии». Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Шаран.

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Первую часть сезона 31-летний Дедечко провел в «СКА-Хабаровске» из второй по силе лиге России. За «Александрию» он сыграл три матча в 2016 году.

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На зимний перерыв в текущем чемпионате Украины «Александрия», у которой 36 очков, ушла на третьем месте. Отставание от киевского «Динамо» составляет два балла, а от донецкого «Шахтера» — девять.

«Усилили команду двумя игроками, которых я хотел видеть: аренда Валерия Лучкевича и свободным агентом Дениса Дедечко, человек, который у нас играл. Мы его знаем, ребята тоже, поэтому, думаю, это усиление», — сказал Шаран, которого цитирует Xsport.ua.

Напомним, летом 2015 года Дедечко перешел в «Астану», за которую забил один гол в 10 матчах КПЛ. В квалификации Лиги чемпионов за казахстанский клуб украинец провел две игры, а в групповом раунде выходил на поле три раза и запомнился по автоголу в гостевой встрече с испанским «Атлетико» (0:4) в Мадриде.

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После ухода из «Астаны» Дедечко через ФИФА добивался выплаты финансовой компенсации за разрыв контракта. Изначально его договор был рассчитан на 2,5 года.

Также Дедечко успел на родине поиграть за «Мариуполь», «Ворсклу», «Кривбасс», «Нефтяник-Укрнафту» и киевское «Динамо», а в России — за «Луч», «Амкар» и «Краснодар». В 2013 году он дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Израилем, но эта встреча осталась для него единственной в национальной команде.

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