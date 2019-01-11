Французский полузащитник пополнил состав казахстанского клуба

Карьеру во взрослом футболе он начинал в 2011 году в составе «Реймса» из второй французской лиги. Далее играл за клуб из третьего дивизиона «Бур-ан-Бресс», после чего выступал за границей за болгарские «Черноморец Бургас», «Славию», кипрский «Анортосис», литовские «Судуву» и «Жальгирис».

К слову, в «Судуве» Манзоро поиграл под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина, который в минувшем сезоне привел свою команду ко второму чемпионству подряд.

При этом 27-летний Манзорро хорошо знаком нынешнему наставнику «Иртыша» Димитару Димитрову по выступлениям в чемпионате Болгарии.

«Иртыш» первый учебно-тренировочный сбор проводит в Турции, где планирует провести два товарищеских матча с российскими клубами — 19 января со второй командой московского «Спартака» и 21-го числа с «Балтикой», выступающей в первенстве ФНЛ.