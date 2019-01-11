Французский полузащитник пополнил состав казахстанского клуба
Французский футболист Жереми Манзорро на правах свободного агента перешел в павлодарский «Иртыш», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.
Французский футболист Жереми Манзорро на правах свободного агента перешел в павлодарский «Иртыш», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.
Карьеру во взрослом футболе он начинал в 2011 году в составе «Реймса» из второй французской лиги. Далее играл за клуб из третьего дивизиона «Бур-ан-Бресс», после чего выступал за границей за болгарские «Черноморец Бургас», «Славию», кипрский «Анортосис», литовские «Судуву» и «Жальгирис».
К слову, в «Судуве» Манзоро поиграл под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина, который в минувшем сезоне привел свою команду ко второму чемпионству подряд.
При этом 27-летний Манзорро хорошо знаком нынешнему наставнику «Иртыша» Димитару Димитрову по выступлениям в чемпионате Болгарии.
«Иртыш» первый
Отметим, что в зимнее межсезонье павлодарский клуб также пополнили Момоду Сиссей, Илья Сотник, Тимур Мульдинов, Александр Мокин, Аслан Дарабаев, Каспар Дубра и Станислав Лунин. За всеми трансферами клубов КПЛ можно следить по нашей «Таблице переходов».