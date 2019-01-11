Легионер неудачника КПЛ нашел себе новую команду

24-летний полузащитник подписал контракт на два года с «Торпедо» из Кутаиси. С лета прошлого года Чачуа играл за «Акжайык», проведя в КПЛ 11 игр, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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До этого выступал на родине за «Верес», «УФК-Карпаты», «Карпаты». Также поиграл за молодежные сборные Украины (U-19 и U-21), в общей сложности сыграв в 28 матчах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

В прошлом году клуб из Кутаиси финишировал на третьем месте из десяти, новый сезон в чемпионате Грузии стартует 1 марта.