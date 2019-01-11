Ганский футболист с опытом игры в пяти европейских чемпионатах отказался от переезда в Казахстан

С декабря прошлого года главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров хотел видеть африканского футболиста у себя в команде и вел с ним переговоры, однако 26-летний форвард решил сделать выбор в пользу неоднократного призера чемпионата Албании.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Карикари не смог пробиться в основной состав одного из сильнейших клубов Азербайджана. В восьми матчах за «Нефтчи» он отличился лишь дважды.

Свою карьеру в Европе Карикари начинал в Швеции, где поиграл за АИК, «Дегерфорс» и «Хальмстад». Также ганский футболист выступал в Турции, где был одним из лидеров «Балыксекирспора». Успел Карикари поиграть и за норвежский «Хаугесунн», украинскую «Сталь» и катарские клубы — «Аль-Мархия» и «Аль-Араби».

В начале карьере Карикари привлекался в молодежную сборную Ганы, в составе которой дважды сыграл на молодежном Кубке Африки. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Интересно, что летом 2016 года Карикари подписал контракт с «Иртышом», но в итоге покинул команду через несколько дней — клуб получил запрет на регистрацию новичков.