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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Ганский футболист с опытом игры в пяти европейских чемпионатах отказался от переезда в Казахстан

Ганский нападающий Кваме Карикари в ближайшие дни перейдет из азербайджанского «Нефтчи» в албанский клуб «Партизани», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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С декабря прошлого года главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров хотел видеть африканского футболиста у себя в команде и вел с ним переговоры, однако 26-летний форвард решил сделать выбор в пользу неоднократного призера чемпионата Албании.

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Карикари не смог пробиться в основной состав одного из сильнейших клубов Азербайджана. В восьми матчах за «Нефтчи» он отличился лишь дважды.

Свою карьеру в Европе Карикари начинал в Швеции, где поиграл за АИК, «Дегерфорс» и «Хальмстад». Также ганский футболист выступал в Турции, где был одним из лидеров «Балыксекирспора». Успел Карикари поиграть и за норвежский «Хаугесунн», украинскую «Сталь» и катарские клубы — «Аль-Мархия» и «Аль-Араби».

В начале карьере Карикари привлекался в молодежную сборную Ганы, в составе которой дважды сыграл на молодежном Кубке Африки. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

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Интересно, что летом 2016 года Карикари подписал контракт с «Иртышом», но в итоге покинул команду через несколько дней — клуб получил запрет на регистрацию новичков.

Напомним, ранее «Иртыш» подписал контракты с казахстанскими футболистами — Асланом Дарабаевым, Станиславом Луниным, Ильей Сотником и Тимуром Мульдиновым, а также гамбийцем Момоду Сисеем, латышом Каспаром Дуброй и французом Жереми Манзоро.

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