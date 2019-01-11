Двукратный чемпион Казахстана остался без клуба

За эту боснийскую команду он выступал с лета прошлого года. Казахстанским болельщикам легионер известен по выступлениям за карагандинский «Шахтер» (2011−2015, 2016−2017).

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В 2013 году признавался лучшим защитником Казахстана, при этом с «горняками» дважды выигрывал национальный чемпионат (2011, 2012), Кубок (2013) и Суперкубок Казахстана (2013).

В карьере высокорослого защитника помимо карагандинского «Шахтера» значатся такие клубы, как боснийские «Дрина» (Зворник), «Модрича», «Звезда» (Градачац), хорватская «Кроация» (Загреб), корейский «Чеджу Юнайтед» (Чеджу).