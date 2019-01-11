Двукратный чемпион Казахстана остался без клуба
Боснийский защитник Никола Василевич покинул футбольный клуб «Слобода» из Тузлы, передает корреспондент Vesti.kz.
Боснийский защитник Никола Василевич покинул футбольный клуб «Слобода» из Тузлы, передает корреспондент Vesti.kz.
За эту боснийскую команду он выступал с лета прошлого года. Казахстанским болельщикам легионер известен по выступлениям за карагандинский «Шахтер» (2011−2015, 2016−2017).
В 2013 году признавался лучшим защитником Казахстана, при этом с «горняками» дважды выигрывал национальный чемпионат (2011, 2012), Кубок (2013) и Суперкубок Казахстана (2013).
В карьере высокорослого защитника помимо карагандинского «Шахтера» значатся такие клубы, как боснийские «Дрина» (Зворник), «Модрича», «Звезда» (Градачац), хорватская «Кроация» (Загреб), корейский «Чеджу Юнайтед» (Чеджу).
В свое время за сборную Боснии и Герцеговины сыграл два матча. За молодежную сборную провел десять игр.