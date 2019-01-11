Саян Хамитжанов после ухода из «Астаны» будет работать в «Ордабасы»
Шымкентский «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о назначении Саяна Хамитжанова на пост советника президента клуба.
Шымкентский «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о назначении Саяна Хамитжанова на пост советника президента клуба.
Контракт Хамитжанова заключен на один год. Предыдущие пять лет он был президентом «Астаны», которая за это время пять раз выигрывала чемпионат Казахстана, играла в группе Лиги чемпионов и выходила в
В ноябре Хамитжанов, анонсируя свой уход из «Астаны», заявлял о планах пройти переподготовку в области футбольного менеджмента и обучение в одной из
Президентом «Ордабасы» является Нуржан Катаев. На этом посту он в июле 2018 года сменил Бахтияра Байсеитова, который перешел на должность финансового директора клуба.
— Саян Жаксыгельдиевич, как гром среди ясного неба грянула новость о Вашем сотрудничестве с «Ордабасы». Можете дать комментарий?
— В первую очередь, хочу отметить, что
Хочу подчеркнуть, что работа будет вестись на общественных началах, что позволит мне параллельно решать те цели, о которых я говорил ранее в своих интервью. Ну и естественно, что я бы никогда не принял это предложение, если бы оно не было мне интересно со спортивной точки зрения.
— Какие теперь задачи стоят перед клубом?
— Задача — попадание в призовую тройку либо завоевание Кубка Казахстана. Что касается еврокубков, то, учитывая, что «Ордабасы» никогда не удавалось пройти первый раунд в Лиге Европы, то для начала именно такая задача стоит перед командой.