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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

Саян Хамитжанов после ухода из «Астаны» будет работать в «Ордабасы»

Шымкентский «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о назначении Саяна Хамитжанова на пост советника президента клуба.

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Контракт Хамитжанова заключен на один год. Предыдущие пять лет он был президентом «Астаны», которая за это время пять раз выигрывала чемпионат Казахстана, играла в группе Лиги чемпионов и выходила в плей-офф Лиги Европы.

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В ноябре Хамитжанов, анонсируя свой уход из «Астаны», заявлял о планах пройти переподготовку в области футбольного менеджмента и обучение в одной из бизнес-школ в Европе.

Президентом «Ордабасы» является Нуржан Катаев. На этом посту он в июле 2018 года сменил Бахтияра Байсеитова, который перешел на должность финансового директора клуба.

— Саян Жаксыгельдиевич, как гром среди ясного неба грянула новость о Вашем сотрудничестве с «Ордабасы». Можете дать комментарий?

— В первую очередь, хочу отметить, что где-то полгода назад, когда я вновь подтвердил свое намерение покинуть «Астану» по окончании сезона, у нас состоялся разговор с руководством клуба «Ордабасы», где предложили мне рассмотреть сотрудничество с шымкентским клубом. Тогда мне было неэтично вести переговоры, плюс элементарно все мысли были заняты успешным выступлением своего клуба. После окончания сезона мы вернулись к этому разговору и нашли оптимальные для всех сторон условия.

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Хочу подчеркнуть, что работа будет вестись на общественных началах, что позволит мне параллельно решать те цели, о которых я говорил ранее в своих интервью. Ну и естественно, что я бы никогда не принял это предложение, если бы оно не было мне интересно со спортивной точки зрения.

— Какие теперь задачи стоят перед клубом?

— Задача — попадание в призовую тройку либо завоевание Кубка Казахстана. Что касается еврокубков, то, учитывая, что «Ордабасы» никогда не удавалось пройти первый раунд в Лиге Европы, то для начала именно такая задача стоит перед командой.

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