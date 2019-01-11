Футболист сборной Казахстана объяснил решение перейти в «Кайрат» и назвал цель клуба
23-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев в интервью
23-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев в интервью
«“Кайрат” — один из самых известных клубов страны. Очень рад стать частью команды. Постараюсь радовать болельщиков команды. Я ощущал себя недостаточно готовым для игры в “Кайрате”, поэтому провел еще один сезон в “Ордабасы”. Теперь поставил перед собой новые цели и пришел в “Кайрат”. Сейчас готовлюсь к новому сезону, надеюсь, подойти в хорошей форме. Я буду играть под 21-м номером. У “Кайрата” большие амбиции, и мы постараемся стать чемпионами страны. Главный тренер показал себя как большой профессионал. У “Кайрата” прекрасная база — лучшая в стране. В Алматы — особенная атмосфера и прекрасные болельщики», — сказал Тунгышбаев в интервью официальному
Напомним, что трехлетний контракт с «Кайратом» Тунгышбаев подписал 7 января. Воспитанник шымкентского футбола в составе «Ордабасы» дебютировал 22 марта 2014 года в матче против «Астаны» (0:1). В составе шымкентцев он выступал пять сезонов. Всего сыграл 139 матчей, забил 21 мяч.
В составе сборной Казахстана Тунгышбаев дебютировал 11 ноября 2016 года в Копенгагене, в матче против сборной Дании (1:4). На сегодняшний день за национальную сборную сыграл десять матчей и забил один гол.