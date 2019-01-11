Футболист сборной Казахстана объяснил решение перейти в «Кайрат» и назвал цель клуба

«“Кайрат” — один из самых известных клубов страны. Очень рад стать частью команды. Постараюсь радовать болельщиков команды. Я ощущал себя недостаточно готовым для игры в “Кайрате”, поэтому провел еще один сезон в “Ордабасы”. Теперь поставил перед собой новые цели и пришел в “Кайрат”. Сейчас готовлюсь к новому сезону, надеюсь, подойти в хорошей форме. Я буду играть под 21-м номером. У “Кайрата” большие амбиции, и мы постараемся стать чемпионами страны. Главный тренер показал себя как большой профессионал. У “Кайрата” прекрасная база — лучшая в стране. В Алматы — особенная атмосфера и прекрасные болельщики», — сказал Тунгышбаев в интервью официальному YouTube-каналу «Кайрата».