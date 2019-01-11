Старейший футболист мира снова продлил контракт

Источник: AP 2019

51-летний нападающий продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Миура — самый возрастной игрок в профессиональном футболе. Японец проводит уже 33-й сезон в карьере.

«Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал», — заявил Миура. В конце февраля ему исполняется 52 года.

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В марте 2017 года Миура превзошел англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Японец сыграл за «Иокогаму» в возрасте 50 лет и семи дней. Рекорд Мэтьюза продержался более полувека.