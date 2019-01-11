Моуринью выступит в роли эксперта на телевидении на двух матчах в январе

Португальский специалист подписал соглашение с телеканалом beIN Sports и выступит в студии на матче сборных Катара и Саудовской Арабии на групповом этапе Кубка Азии (17 января) и на встрече «Арсенал» — «Челси» в 23-м туре английской Премьер-лиги (19 января). Об этом сообщается на официальном сайте канала.



Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале». За свою карьеру португалец дважды приводил свою команду к триумфу в Лиге чемпионов и восемь — к победе в национальном чемпионате.