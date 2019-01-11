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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью выступит в роли эксперта на телевидении на двух матчах в январе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, покинувший клуб в середине декабря и с тех пор пребывающий без работы, попробует себя в роли эксперта на телевидении.

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Источник: Reuters
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Португальский специалист подписал соглашение с телеканалом beIN Sports и выступит в студии на матче сборных Катара и Саудовской Арабии на групповом этапе Кубка Азии (17 января) и на встрече «Арсенал» — «Челси» в 23-м туре английской Премьер-лиги (19 января). Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале». За свою карьеру португалец дважды приводил свою команду к триумфу в Лиге чемпионов и восемь — к победе в национальном чемпионате.

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