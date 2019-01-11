«Зенит» готов заплатить € 16 млн за Алекса Гримальдо

Источник: РИА "Новости"

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Как сообщают западные СМИ, в испанском футболисте заинтересован петербургский «Зенит».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Предложение

По информации A Bola, сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн. Тем не менее ожидается, что «Бенфика» ответит отказом на попытку российского клуба. Сумма отступных в контракте Гримальдо составляет € 60 млн, и португальцы, вероятно, потребуют увеличить предложение. Причём увеличить очень серьёзно.

Интерес

Только за последний год сообщалось об интересе к Гримальдо со стороны «Тоттенхэма», «Наполи» и «Ювентуса». В итальянских СМИ даже была информация, что защитник согласовал трансфер в «Ювентус» на лето 2019 года. Кроме того, в октябре появились слухи, что к футболисту есть интерес со стороны «Реала» и «Барселоны», которые готовы выложить за игрока 20 млн.

Кто такой Алекс Гримальдо?

Гримальдо является воспитанником «Барселоны», в клубную систему он попал в 2008 году. За вторую команду клуба Алекс дебютировал 4 сентября 2011 года и стал самым молодым игроком (15 лет и 349 дней), когда-либо выходившим на поле в Сегунде.

В 2016 году игрок покинул «Барселону» всего за 2,6 млн евро, особых шансов в первой команде ему не дали, хотя Луис Энрике брал его с собой на предсезонные сборы.

Гримальдо о «Барселоне»

После ухода из «Барселоны» Гримальдо критиковал клуб за то, что он не заинтересован в собственной академии. По его мнению, многие игроки «Барселоны В» вынуждены уходить в другие команды, так как не получают шансов в основе, даже если обладают очень высоким потенциалом.

Сейчас