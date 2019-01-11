«Зенит» готов заплатить € 16 млн за Алекса Гримальдо
На испанца очень высокий спрос.
На испанца очень высокий спрос.
Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в Российской
По информации A Bola,
Только за последний год сообщалось об интересе к Гримальдо со стороны «Тоттенхэма», «Наполи» и «Ювентуса». В итальянских СМИ даже была информация, что защитник согласовал трансфер в «Ювентус» на лето 2019 года. Кроме того, в октябре появились слухи, что к футболисту есть интерес со стороны «Реала» и «Барселоны», которые готовы выложить за игрока 20 млн.
Гримальдо является воспитанником «Барселоны», в клубную систему он попал в 2008 году. За вторую команду клуба Алекс дебютировал 4 сентября 2011 года и стал самым молодым игроком (15 лет и 349 дней),
После ухода из «Барселоны» Гримальдо критиковал клуб за то, что он не заинтересован в собственной академии. По его мнению, многие игроки «Барселоны В» вынуждены уходить в другие команды, так как не получают шансов в основе, даже если обладают очень высоким потенциалом.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 16 матчей в португальской Примере, в которых забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки. Кроме того, Гримальдо сыграл по 90 минут во всех 10 матчах «Бенфики» в текущей Лиге чемпионов (6 в группе, 4 в квалификации) и забил 2 гола. Необычный факт: в «Бенфике» Гримальдо делает больше всех в команде пасов за игру (в среднем 60). Это нетипично для игрока фланга и говорит о его большом влиянии на команду.