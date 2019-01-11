«Ордабасы» назвал состав на первые сборы

Источник: fcordabasy.kz

УТС стартовал в Шымкенте на базе спортивной базе «БИИК» и продлится до 20 января, команда также проведет контрольный матч.

На сборах присутствуют: Кирилл Ковальчук, Пабло Фонтанелло, Темирлан Ерланов, Дамир Даутов, Бекхан Шайзада, Сергей Хижниченко, Мардан Толебек, Талгат Адырбеков, Улар Жаксыбаев, Самат Шамши, Мирзад Мерханович, Неманья Коич.

Также на просмотре находятся несколько молодых игроков среди которых: Максим Ваганов, Алтынбек Тулеев, Адильхан Добай, Алияр Мухамед, Аяп Сагадат, Нурсултан Жаксалык.