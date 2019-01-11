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18:22 (мск), источник: ТАСС

УЕФА обнародовал состав команды 2018 года по версии болельщиков

ТАСС, 11 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав символической сборной 2018 года по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Редакция официального сайта отобрала 50 номинантов на основании выступлений в европейских клубах или национальных сборных в турнирах под эгидой УЕФА на протяжении 2018 года. В результате опроса, в котором участвовало около 2 млн человек, были определены 11 футболистов команды года.

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Команда 2018 года по версии УЕФА:

  • вратарь — Марк-Андре тер Штеген (сборная Германии; «Барселона», Испания);.
  • защитники — Серхио Рамос (сборная Испании; «Реал»), Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов; «Ливерпуль», Англия), Рафаэль Варан (сборная Франции; «Реал», Испания), Марсело («Реал», Испания);.
  • полузащитники — Н’Голо Канте (сборная Франции; «Челси», Англия), Лука Модрич (сборная Хорватии; «Реал», Испания), Эден Азар (сборная Бельгии; «Челси», Англия);.
  • нападающие — Килиан Мбаппе (сборная Франции, ПСЖ), Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Ювентус», Италия), Лионель Месси («Барселона», Испания).
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