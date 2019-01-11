УЕФА обнародовал состав команды 2018 года по версии болельщиков

Редакция официального сайта отобрала 50 номинантов на основании выступлений в европейских клубах или национальных сборных в турнирах под эгидой УЕФА на протяжении 2018 года. В результате опроса, в котором участвовало около 2 млн человек, были определены 11 футболистов команды года.