УЕФА обнародовал состав команды 2018 года по версии болельщиков
ТАСС, 11 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав символической сборной 2018 года по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
ТАСС, 11 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав символической сборной 2018 года по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Редакция официального сайта отобрала 50 номинантов на основании выступлений в европейских клубах или национальных сборных в турнирах под эгидой УЕФА на протяжении 2018 года. В результате опроса, в котором участвовало около 2 млн человек, были определены 11 футболистов команды года.
Команда 2018 года по версии УЕФА: