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10:44 (мск)

У «сорок» нет шансов в столице

12 января в Лондоне в рамках 22-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет против «Челси». Аналитики БК «Лига Ставок» справедливо считают хозяев матча большими фаворитами матча.

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Источник: Reuters

Впрочем, начало года для подопечных Маурицио Сарри выдалось противоречивым. В двух матчах лондонцы не смогли забить. Сначала была нулевая ничья в АПЛ с «Саутгемптоном», а в начале недели поражение в гостях у «Тоттенхэма» в первом полуфинале Кубка английской лиги — 0:1. Здесь, кстати, имела место быть ошибка бригады арбитров, но счет уже не изменить. Между этими двумя играми уместилась победа в 1/32 Кубка Англии над скромным соперником — «Ноттингем Форрестом» (2:0).

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Англия 2018/2019
Тур 22, 12.01.2019, 20:30
Челси
-Ньюкасл Юнайтед-

«Ньюкасл» в Кубке лиги давно не играет, а вот в Кубке Англии проведет дополнительный матч. Дело в том, что «сороки» не смогли на «Сент-Джеймс Парк» справиться с «Блэкберном» — 1:1. Более того, представители элитного английского дивизиона ушли от поражения в самой концовке, забив с пенальти. Теперь «Ньюкасл» ждет переигровка, но уже на поле «Блэкберна».

Та игра стала пятой подряд для подопечных Рафы Бенитеса без побед. В таблице АПЛ «сороки» находятся на 15-м месте, однако лишь в двух очках от зоны вылета. В гостях они забили лишь восемь голов — меньше лишь у «Кардиффа» и «Фулхэма». У «Челси» же вторая в лиге оборона в домашних матчах (8 пропущенных в 11 матчах). «Синие» выиграли шесть матчах подряд у «Ньюкасла» в Лондоне и нет никаких сомнений, что выиграют и седьмую. На то, что эта победа будет «сухой», БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,85.

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