У «сорок» нет шансов в столице

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Впрочем, начало года для подопечных Маурицио Сарри выдалось противоречивым. В двух матчах лондонцы не смогли забить. Сначала была нулевая ничья в АПЛ с «Саутгемптоном», а в начале недели поражение в гостях у «Тоттенхэма» в первом полуфинале Кубка английской лиги — 0:1. Здесь, кстати, имела место быть ошибка бригады арбитров, но счет уже не изменить. Между этими двумя играми уместилась победа в 1/32 Кубка Англии над скромным соперником — «Ноттингем Форрестом» (2:0).

Футбол Англия 2018/2019 Тур 22, 12.01.2019, 20:30 Челси - Ньюкасл Юнайтед -

«Ньюкасл» в Кубке лиги давно не играет, а вот в Кубке Англии проведет дополнительный матч. Дело в том, что «сороки» не смогли на «Сент-Джеймс Парк» справиться с «Блэкберном» — 1:1. Более того, представители элитного английского дивизиона ушли от поражения в самой концовке, забив с пенальти. Теперь «Ньюкасл» ждет переигровка, но уже на поле «Блэкберна».