«Сампдория» объявила о трансфере Габбьядини, которого сватали в «Спартак» и ЦСКА

Источник: AP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист подписал с итальянским клубом до лета 2023 года. Ранее он уже выступал за «Сампдорию» с 2013 по 2015 годы. В составе генуэзского клуба он сыграл 50 матчей и забил 19 голов.

27-летний Габбьядини выступал за «Саутгемптон» с 2017 года, провёл за клуб 60 матчей и стал автором 12 забитых мячей. Ранее он также играл за «Аталанту», «Читтаделлу», «Ювентус», «Болонью» и «Наполи». Сыграл 11 матчей за сборную Италии, в которых забил два гола.