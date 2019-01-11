«Сампдория» объявила о трансфере Габбьядини, которого сватали в «Спартак» и ЦСКА
Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини перешёл в «Сампдорию». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини перешёл в «Сампдорию». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист подписал с итальянским клубом до лета 2023 года. Ранее он уже выступал за «Сампдорию» с 2013 по 2015 годы. В составе генуэзского клуба он сыграл 50 матчей и забил 19 голов.
27-летний Габбьядини выступал за «Саутгемптон» с 2017 года, провёл за клуб 60 матчей и стал автором 12 забитых мячей. Ранее он также играл за «Аталанту», «Читтаделлу», «Ювентус», «Болонью» и «Наполи». Сыграл 11 матчей за сборную Италии, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что форвардом также интересовались «Спартак» и ЦСКА, но затем его агент опроверг эту информацию.