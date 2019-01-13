Продолжит ли «МЮ» Сульшера побеждать?
Центральный матч 22-го тура в чемпионате Англии состоится в Лондоне между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Аналитики БК «Лига Ставок» считают хозяев фаворитами встречи, но не всё так однозначно.
Центральный матч 22-го тура в чемпионате Англии состоится в Лондоне между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Аналитики БК «Лига Ставок» считают хозяев фаворитами встречи, но не всё так однозначно.
Когда казалось, что «МЮ» безнадежно проваливает сезон, руководство клуба решилось на шаг, о котором болельщики и специалисты говорили, как минимум, за пару месяцев до, и уволило одиозного Жозе Моуринью.
На вакантный пост была назначена звезда манчестерского клуба конца 90-х-начала 00-х
Правда, продлить победную серию будет ой как непросто. На «Уэмбли» «Тоттенхэм» выступает очень мощно, а проиграл в текущем сезоне лишь «Барселоне», «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и… сенсационному «Вулверхэмптону». «МЮ» не знает побед над «шпорами» в Лондоне долгих шесть лет. Однако команда на ходу и можно быть уверенным, что зрителей ждет потрясающий по качеству и интриге футбол. В БК «Лига Ставок», например, можно заключить пари на то, что команды забьют минимум три гола, за коэффициент 1,65.