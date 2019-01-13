Продолжит ли «МЮ» Сульшера побеждать?

Источник: AP 2019

Когда казалось, что «МЮ» безнадежно проваливает сезон, руководство клуба решилось на шаг, о котором болельщики и специалисты говорили, как минимум, за пару месяцев до, и уволило одиозного Жозе Моуринью.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 22, 13.01.2019, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед -

На вакантный пост была назначена звезда манчестерского клуба конца 90-х-начала 00-х Оле-Гуннар Сульшер. И тут выяснилось, что «МЮ» умеет здорово играть в футбол, забивать по пять голов за матч, а Поль Погба расцвел как в лучшие свои матчи за «Ювентус». Под руководством норвежского специалиста манкунианцы выиграли пять матчей подряд, забив в них 16 голов. Так что, те, кто раньше времени списал «МЮ» из борьбы за топ-4, явно поторопились.