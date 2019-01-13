Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леванте
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:15
Эвертон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
12.01
Вильярреал1
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
12.01
Генгам0
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
12.01
Ницца1
Бордо0
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
9Молодежная сборная России по хоккею завоевала «бронзу» ЧМ
10:50 (мск)

Продолжит ли «МЮ» Сульшера побеждать?

Центральный матч 22-го тура в чемпионате Англии состоится в Лондоне между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Аналитики БК «Лига Ставок» считают хозяев фаворитами встречи, но не всё так однозначно.

Наверх
Источник: AP 2019

Когда казалось, что «МЮ» безнадежно проваливает сезон, руководство клуба решилось на шаг, о котором болельщики и специалисты говорили, как минимум, за пару месяцев до, и уволило одиозного Жозе Моуринью.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 22, 13.01.2019, 19:30
Тоттенхэм Хотспур
-Манчестер Юнайтед-

На вакантный пост была назначена звезда манчестерского клуба конца 90-х-начала 00-х Оле-Гуннар Сульшер. И тут выяснилось, что «МЮ» умеет здорово играть в футбол, забивать по пять голов за матч, а Поль Погба расцвел как в лучшие свои матчи за «Ювентус». Под руководством норвежского специалиста манкунианцы выиграли пять матчей подряд, забив в них 16 голов. Так что, те, кто раньше времени списал «МЮ» из борьбы за топ-4, явно поторопились.

Правда, продлить победную серию будет ой как непросто. На «Уэмбли» «Тоттенхэм» выступает очень мощно, а проиграл в текущем сезоне лишь «Барселоне», «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и… сенсационному «Вулверхэмптону». «МЮ» не знает побед над «шпорами» в Лондоне долгих шесть лет. Однако команда на ходу и можно быть уверенным, что зрителей ждет потрясающий по качеству и интриге футбол. В БК «Лига Ставок», например, можно заключить пари на то, что команды забьют минимум три гола, за коэффициент 1,65.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Экс-игрок «Спартака» близок к подписанию контракта с «Ростовом»
Российские хоккеистки не сумели завоевать бронзу молодежного ЧМ
Шайба Панарина принесла «Коламбусу» победу над командой Овечкина
Три очка российского форварда помогли «Тампе» победить «Баффало»
«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь