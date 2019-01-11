Клуб КПЛ потеряет легионера из-за нового правила?

7 января текущего года кызылординцы объявили на своем официальном сайте о подписании соглашения с 31-летним футболистом. Все дело в том, что в сентябре прошлого года на общем собрании членов ПФЛК был обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана на будущий сезон. Если же это правило будет утверждено на Исполкоме КФФ, то клубы не смогут подписывать футболистов старше 30 лет, не являющихся воспитанниками казахстанского футбола. Исключение могут составить лишь иностранцы, которые имеют действующие контракты. Несколько лет назад подобное правило уже действовало в КПЛ.