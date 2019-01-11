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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ потеряет легионера из-за нового правила?

Футбольный клуб «Кайсар» может расторгнуть контракт с хорватским защитником Марином Оршуличем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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7 января текущего года кызылординцы объявили на своем официальном сайте о подписании соглашения с 31-летним футболистом. Все дело в том, что в сентябре прошлого года на общем собрании членов ПФЛК был обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана на будущий сезон. Если же это правило будет утверждено на Исполкоме КФФ, то клубы не смогут подписывать футболистов старше 30 лет, не являющихся воспитанниками казахстанского футбола. Исключение могут составить лишь иностранцы, которые имеют действующие контракты. Несколько лет назад подобное правило уже действовало в КПЛ.

Таким образом, «Кайсар» рискует потерять Марина Оршулича, который поиграл в таких клубах, как «Загреб», «Задар» (оба — Хорватия), «Хазар» (Азербайджан), ЦСКА (Болгария), «Тромсе» (Норвегия) и кипрская «Омония».

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Клуб КПЛ потеряет легионера из-за нового правила?
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