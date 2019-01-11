Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано1
Сельта2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан1
Лилль3
Футбол. Сборные
19:45
Швеция2
Исландия2
Футбол. Сборные
15:00
Финляндия1
Эстония2
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Мората не перейдёт в «Барселону» по решению Абидаля

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль принял решение не подписывать испанского нападающего «Челси» Альваро Морату. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее агент форварда предложил услуги своего клиента каталонскому клубу. Впрочем, Абидаль сообщил ему, что «Барселона» не заинтересована в Морате. Одной из причин отказа стали экономические соображения. В «Барселоне» посчитали, что платить € 5 млн за полугодовую аренду Мораты нецелесообразно. Кроме того, клубу пришлось бы платить ему зарплату.

Между тем «Барселона» планирует подписать более молодого футболиста, который станет дублёром основного форварда Луиса Суареса.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Морате проявляют «Атлетико», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Севилья».

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
«Мы просто должны победить его»: Фуркад и Бе атаковали Логинова
ЦСКА уступил «Маккаби» в домашнем матче Евролиги
«Спартаком» больше не владеет компания с Виргинских островов
Сборная России сыграла вничью в первом матче ЧМ по гандболу
«Челси» объявил о переходе Сеска Фабрегаса в «Монако»
ЦСКА разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь