Мората не перейдёт в «Барселону» по решению Абидаля
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль принял решение не подписывать испанского нападающего «Челси» Альваро Морату. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль принял решение не подписывать испанского нападающего «Челси» Альваро Морату. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Ранее агент форварда предложил услуги своего клиента каталонскому клубу. Впрочем, Абидаль сообщил ему, что «Барселона» не заинтересована в Морате. Одной из причин отказа стали экономические соображения. В «Барселоне» посчитали, что платить € 5 млн за полугодовую аренду Мораты нецелесообразно. Кроме того, клубу пришлось бы платить ему зарплату.
Между тем «Барселона» планирует подписать более молодого футболиста, который станет дублёром основного форварда Луиса Суареса.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Морате проявляют «Атлетико», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Севилья».