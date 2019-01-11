Мората не перейдёт в «Барселону» по решению Абидаля

Ранее агент форварда предложил услуги своего клиента каталонскому клубу. Впрочем, Абидаль сообщил ему, что «Барселона» не заинтересована в Морате. Одной из причин отказа стали экономические соображения. В «Барселоне» посчитали, что платить € 5 млн за полугодовую аренду Мораты нецелесообразно. Кроме того, клубу пришлось бы платить ему зарплату.