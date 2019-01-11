Футболист Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

Полузащитник выступал за «Челси» с 2014 года, он провел в составе лондонской команды 198 матчей в которых забил 22 гола и отдал 57 результативных передач. Он также выступал за лондонский «Арсенал» и испанскую «Барселону». За национальную сборную Испании футболист провел 110 матчей, забив 15 голов.

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В составе лондонского «Челси» футболист дважды становился чемпионом Англии (в сезонах-2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка Англии (сезон-2017/18). В составе «Арсенала» он завоевал Кубок Англии (2015), в составе «Барселоны» игрок побеждал в чемпионате Испании (сезон-2012/13), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2011) и Кубка Испании (2012). Со сборной Испании Фабрегас дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и победил на чемпионате мира (2010).