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22:31 (мск), источник: ТАСС

Футболист Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

ТАСС, 11 января. Испанский футболист Сеск Фабрегас перешел из английского «Челси» в клуб чемпионата Франции «Монако». Об этом сообщает пресс-служба «Монако».

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Полузащитник выступал за «Челси» с 2014 года, он провел в составе лондонской команды 198 матчей в которых забил 22 гола и отдал 57 результативных передач. Он также выступал за лондонский «Арсенал» и испанскую «Барселону». За национальную сборную Испании футболист провел 110 матчей, забив 15 голов.

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В составе лондонского «Челси» футболист дважды становился чемпионом Англии (в сезонах-2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка Англии (сезон-2017/18). В составе «Арсенала» он завоевал Кубок Англии (2015), в составе «Барселоны» игрок побеждал в чемпионате Испании (сезон-2012/13), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2011) и Кубка Испании (2012). Со сборной Испании Фабрегас дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и победил на чемпионате мира (2010).

В текущем розыгрыше чемпионата Франции «Монако», в котором выступает футболист сборной России Александр Головин, занимает предпоследнее (19-е) место, находясь в зоне вылета. В 18-ти матчах клуб набрал 13 очков.

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