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22:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими

«Витесс» одержал победу в товарищеском матче с шотландским клубом «Ливингстон». Встреча завершилась со счётом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"
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Эта игра стала первой для братьев Алексея и Василия Березуцких, которые пополнили состав тренерского штаба «Витесса» в январе.

В составе команды Леонида Слуцкого отличились нападающие Рой Беренс и Брайан Линссен, а также российский защитник Вячеслав Караваев. Авторами голов «Ливингстона» стали форвард Долли Менга и защитник Крейг Хокетт.

«Витесс», набрав 26 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В матче 18-го тура подопечные Слуцкого на домашнем поле сыграют с «Эксельсиором». Встреча состоится 18 января в Арнеме на стадионе «Гелредом» и начнётся в 22:00 мск.

Витесс
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