Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими

Источник: РИА "Новости"

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Эта игра стала первой для братьев Алексея и Василия Березуцких, которые пополнили состав тренерского штаба «Витесса» в январе.

В составе команды Леонида Слуцкого отличились нападающие Рой Беренс и Брайан Линссен, а также российский защитник Вячеслав Караваев. Авторами голов «Ливингстона» стали форвард Долли Менга и защитник Крейг Хокетт.