Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими
«Витесс» одержал победу в товарищеском матче с шотландским клубом «Ливингстон». Встреча завершилась со счётом 3:2.
«Витесс» одержал победу в товарищеском матче с шотландским клубом «Ливингстон». Встреча завершилась со счётом 3:2.
Эта игра стала первой для братьев Алексея и Василия Березуцких, которые пополнили состав тренерского штаба «Витесса» в январе.
В составе команды Леонида Слуцкого отличились нападающие Рой Беренс и Брайан Линссен, а также российский защитник Вячеслав Караваев. Авторами голов «Ливингстона» стали форвард Долли Менга и защитник Крейг Хокетт.
«Витесс», набрав 26 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В матче 18-го тура подопечные Слуцкого на домашнем поле сыграют с «Эксельсиором». Встреча состоится 18 января в Арнеме на стадионе «Гелредом» и начнётся в 22:00 мск.