Марсело Бьельса подтвердил, что он послал шпиона на базу «Дерби Каунти»
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса подтвердил Sky Sports, что именно он стоит за появлением шпиона у базы «Дерби Каунти» перед очным противостоянием этих команд.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса подтвердил Sky Sports, что именно он стоит за появлением шпиона у базы «Дерби Каунти» перед очным противостоянием этих команд.
Также аргентинец заявил, что берет на себя всю ответственность в связи с данным инцидентом.
— То, что я послал шпиона на базу «Дерби Каунти» — правда, и я за это отвечаю. Для меня неважно, правильно это было или нет, — сказал Бьельса. — Пусть лучше Фрэнк Лэмпард и «Дерби» думают, что этот шаг был из серии запрещенных. Для меня этого достаточно.
Ранее стало известно, что в четверг руководство «Дерби Каунти» обратилось в правоохранительные органы в связи с обнаружением шпиона «Лидса» перед игрой с командой из Йоркшира.
Матч Чемпионшипа «Лидс» — «Дерби Каунти» начнется в 22:45 по московскому времени.