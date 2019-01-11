Марсело Бьельса подтвердил, что он послал шпиона на базу «Дерби Каунти»

— То, что я послал шпиона на базу «Дерби Каунти» — правда, и я за это отвечаю. Для меня неважно, правильно это было или нет, — сказал Бьельса. — Пусть лучше Фрэнк Лэмпард и «Дерби» думают, что этот шаг был из серии запрещенных. Для меня этого достаточно.