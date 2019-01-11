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23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марсело Бьельса подтвердил, что он послал шпиона на базу «Дерби Каунти»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса подтвердил Sky Sports, что именно он стоит за появлением шпиона у базы «Дерби Каунти» перед очным противостоянием этих команд.

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Источник: AFP 2019
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Также аргентинец заявил, что берет на себя всю ответственность в связи с данным инцидентом.

— То, что я послал шпиона на базу «Дерби Каунти» — правда, и я за это отвечаю. Для меня неважно, правильно это было или нет, — сказал Бьельса. — Пусть лучше Фрэнк Лэмпард и «Дерби» думают, что этот шаг был из серии запрещенных. Для меня этого достаточно.

Ранее стало известно, что в четверг руководство «Дерби Каунти» обратилось в правоохранительные органы в связи с обнаружением шпиона «Лидса» перед игрой с командой из Йоркшира.

Матч Чемпионшипа «Лидс» — «Дерби Каунти» начнется в 22:45 по московскому времени.

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