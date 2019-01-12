«Интер» попытается купить Дибалу в случае ухода Икарди

Источник: РИА "Новости"

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Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до 30 июня 2021 года. Игрок и клуб уже начали обсуждать новый контракт, но пока не могут договориться о финансовой стороне сделки.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити», однако «Ювентус» отклонил их предложения. Туринский клуб хочет получить с продажи 25-летнего аргентинца не менее € 100 млн и не готов идти на уступки.