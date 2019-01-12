«Интер» попытается купить Дибалу в случае ухода Икарди
Руководство миланского «Интера» рассматривает форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве замены нападающему Мауро Икарди, сообщает Tuttusport.
Руководство миланского «Интера» рассматривает форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве замены нападающему Мауро Икарди, сообщает Tuttusport.
Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до 30 июня 2021 года. Игрок и клуб уже начали обсуждать новый контракт, но пока не могут договориться о финансовой стороне сделки.
Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити», однако «Ювентус» отклонил их предложения. Туринский клуб хочет получить с продажи 25-летнего аргентинца не менее € 100 млн и не готов идти на уступки.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пауло забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах, Мауро записал в актив 9 мячей и 2 голевых паса в 16 встречах.