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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» попытается купить Дибалу в случае ухода Икарди

Руководство миланского «Интера» рассматривает форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве замены нападающему Мауро Икарди, сообщает Tuttusport.

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Источник: РИА "Новости"
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Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до 30 июня 2021 года. Игрок и клуб уже начали обсуждать новый контракт, но пока не могут договориться о финансовой стороне сделки.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити», однако «Ювентус» отклонил их предложения. Туринский клуб хочет получить с продажи 25-летнего аргентинца не менее € 100 млн и не готов идти на уступки.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пауло забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах, Мауро записал в актив 9 мячей и 2 голевых паса в 16 встречах.

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