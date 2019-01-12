Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Уэска
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано4
Сельта2
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан1
Лилль3
Футбол. Сборные
11.01
Швеция2
Исландия2
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
08:17 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Де Томаса принес «Райо Вальекано» победу над «Сельтой»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Райо Вальекано» на своем поле обыграли «Сельту» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Наверх

Игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2. Три мяча в составе «Райо Вальекано» забил Рауль де Томас (4, 37 и 77-я минуты), еще один гол записал на свой счет Тьягу Мануэл Диаш Коррея (90+1). У «Сельты» отличились Нестор Араухо (13) и Максимилиано Гомес (18, с пенальти).

В следующем туре «Райо» 20 января примет «Реал Сосьедад», а «Сельта» днем ранее сыграет на своем поле с «Валенсией».

Райо Вальекано 4:2
Первый тайм: 2:2
Сельта
11.01.2019, 23:00 основной раунд: 19-й тур Campo de Futbol de Vallecas
Главные тренеры
Мичел Мигел Кардозу
Голы
4′ Гомес Рауль де Томас 9
37′ Гомес Рауль де Томас (Л. Адвинкула) 9
77′ Гомес Рауль де Томас (Э. Веласкес) 9
90+1′ Тиагу Мануэл Бебе (Э. Веласкес) 14
4 Нестор Араухо 13′
9 Макси Гомес 18′
Составы
Столе Димитриевски 13
Алекс Морено 7
Хорди Амат 16
71′ Луис Адвинкула 17
80′ Эмилиано Веласкес 20
16′ Абдулае Ба 21
Санти Комесанья 27
Гомес Рауль де Томас 9
73′ Оскар Трехо 8
90+2′ Тиагу Мануэл Бебе 14
74′ Жаннелли Имбула 12
Альваро Медран 4
61′ Адриан Эмбарба 11
Ривера Альваро Гарсия 18
13 Вейга Рубен Бланко
2 Уго Мальо
4 Нестор Араухо
17 Давид Хункa
22 Густаво Даниэль Кабраль
5 Окай Йокушлу
23 Брайс Мендес 19′
9 Макси Гомес
8 Фран Бельтран 78′
14 Станислав Лоботка
19 Софьян Буфаль 81′
11 Пионе Систо
21 Руис Хосабед Санчес 81′
32 Деннис Эккерт
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
8 Удары в створ 4
7 Угловые 5
12 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Райо Вальекано
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео страшной аварии российского пилота 'КАМАЗ-мастер'
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
«Челси» готов отдать за Паредеса 30 миллионов
ЦСКА уступил «Маккаби» в домашнем матче Евролиги
«Барселона» продала нападающего всего за один миллион евро
Сборная России сыграла вничью в первом матче ЧМ по гандболу
«Ливерпуль» после поражений: что смотреть в субботу в Европе
Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли «Дакар»
«Челси» объявил о переходе Сеска Фабрегаса в «Монако»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь