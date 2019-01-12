Хет-трик Де Томаса принес «Райо Вальекано» победу над «Сельтой»

Игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2. Три мяча в составе «Райо Вальекано» забил Рауль де Томас (4, 37 и 77-я минуты), еще один гол записал на свой счет Тьягу Мануэл Диаш Коррея (90+1). У «Сельты» отличились Нестор Араухо (13) и Максимилиано Гомес (18, с пенальти).