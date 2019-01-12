Хет-трик Де Томаса принес «Райо Вальекано» победу над «Сельтой»
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Райо Вальекано» на своем поле обыграли «Сельту» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Райо Вальекано» на своем поле обыграли «Сельту» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2. Три мяча в составе «Райо Вальекано» забил Рауль де Томас (4, 37 и 77-я минуты), еще один гол записал на свой счет Тьягу Мануэл Диаш Коррея (90+1). У «Сельты» отличились Нестор Араухо (13) и Максимилиано Гомес (18, с пенальти).
В следующем туре «Райо» 20 января примет «Реал Сосьедад», а «Сельта» днем ранее сыграет на своем поле с «Валенсией».
|Райо Вальекано
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4:2
Первый тайм: 2:2
|Сельта
|Мичел
|Мигел Кардозу
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас (Испания)