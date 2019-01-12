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08:50 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана перешел в состав новичка КПЛ

Защитник «Иртыша» Александр Кислицын стал игроком «Окжетпеса», за который играл еще в 2016 году, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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В сезоне 2018 года игрок провел за павлодарский клуб 31 матч в КПЛ.

32-летний Кислицын является воспитанником карагандинского футбола. С 2004 по 2006 год играл в резервном составе «Шахтера». В сезоне-2007 стал основным игроком, сыграв 26 игр в чемпионате. В дальнейшем защищал цвета «Тобола», «Кайрата» и того же «Окжетпеса».

Выступал за молодежную сборную Казахстана. За главную команду страны играет с 2008 года.

Отметим, что «Окжетпес» финишировал на первом месте в турнире среди клубов первой лиги и напрямую вышел в КПЛ-2019. В межсезонье кокшетаускую команду возглавил Андрей Карпович, который прошлый сезон заканчивал исполняющим обязанности главного тренера «Кайрата».

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