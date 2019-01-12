Экс-игрок сборной Казахстана проходит просмотр в «Актобе»
Бывший футболист сборной Казахстана Валерий Коробкин присоединился к
Бывший футболист сборной Казахстана Валерий Коробкин присоединился к
Коробкин выступал в составе «Актобе» в сезонах 2014−2016. Прошлый год полузащитник провел в кызылординском «Кайсаре», проведя 24 матча в чемпионате.
Интересно, что Коробкин судился с «красно-белыми» по поводу финансовых задолженностей. Кроме того, игрок намеревался до конца отстаивать свои интересы. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
Как известно, Коробкин в свое время был натурализован, что позволило ему провести 13 игр за сборную Казахстана с 2012 по 2014 год.
Отметим, что в межсезонье главным тренером «Актобе» был назначен Александр Седнев. Белорусский специалист уже известен болельщикам команды по прошлому сезону, так как входил в тренерский штаб актюбинцев.
Ранее в качестве главного тренера трудился в могилевском «Савите», минском «Динамо», бобруйской «Белшине» и могилевском «Днепре».