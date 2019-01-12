«Ювентус» не будет досрочно разрывать с «Миланом» соглашение по Игуаину
«Челси» предложил «Ювентусу» Альваро Морату в обмен на Гонсало Игуаина, но туринцы хотят только наличные, сообщает Sky Sports.
«Челси» предложил «Ювентусу» Альваро Морату в обмен на Гонсало Игуаина, но туринцы хотят только наличные, сообщает Sky Sports.
Аргентинский форвард сейчас находится в аренде в «Милане» за 18 миллионов евро с возможностью выкупа в конце сезона за 36 миллионов евро. Тем не менее, «Ювентус» не собирается инициировать досрочный разрыв соглашения.