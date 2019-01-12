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08:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» не будет досрочно разрывать с «Миланом» соглашение по Игуаину

«Челси» предложил «Ювентусу» Альваро Морату в обмен на Гонсало Игуаина, но туринцы хотят только наличные, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Аргентинский форвард сейчас находится в аренде в «Милане» за 18 миллионов евро с возможностью выкупа в конце сезона за 36 миллионов евро. Тем не менее, «Ювентус» не собирается инициировать досрочный разрыв соглашения.

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