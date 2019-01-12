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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-полузащитник сборной Казахстана назначен новым спортивным директором «Ордабасы»

Новым спортивным директором «Ордабасы» назначен Кайрат Аширбеков. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Кайрат Аширбеков — воспитанник шымкентского футбола, родился 21 октября 1982 года. Входит в число рекордсменов среди казахстанских футболистов по сыгранным матчам: за свою профессиональную карьеру отыграл 407 игр, при этом проведя в составе «Ордабасы» свыше 200 матчей.

Выступал в составе национальной сборной Казахстана, сыграл 15 встреч и забил два гола. Вместе с шымкентским клубом становился бронзовым призером чемпионата страны, обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также двукратным чемпионом и серебряным призером с «Актобе» и вице-чемпионом в столичном «Локомотиве».

Дважды входил в список лучших футболистов по итогам чемпионата Казахстана.

В 2009 году защитил диссертацию кандидата педагогических наук в Казахской академии спорта и туризма на тему «Научно-педагогические основы подготовки молодых высококвалифицированных футболистов».

По итогам сезона 2018 года завершил игровую карьеру и вступил на должность спортивного директора «Ордабасы». В клубе в его обязанности будут входить поиски новых футболистов, подготовка резерва и другие нюансы, касающиеся спортивных моментов.

Отметим, что недавно на пост советника президента шымкентского клуба заступил Саян Хамитжанов, известный по работе в «Астане».

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