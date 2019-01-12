Экс-полузащитник сборной Казахстана назначен новым спортивным директором «Ордабасы»
Новым спортивным директором «Ордабасы» назначен Кайрат Аширбеков. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новым спортивным директором «Ордабасы» назначен Кайрат Аширбеков. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Кайрат Аширбеков — воспитанник шымкентского футбола, родился 21 октября 1982 года. Входит в число рекордсменов среди казахстанских футболистов по сыгранным матчам: за свою профессиональную карьеру отыграл 407 игр, при этом проведя в составе «Ордабасы» свыше 200 матчей.
Выступал в составе национальной сборной Казахстана, сыграл 15 встреч и забил два гола. Вместе с шымкентским клубом становился бронзовым призером чемпионата страны, обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также двукратным чемпионом и серебряным призером с «Актобе» и
Дважды входил в список лучших футболистов по итогам чемпионата Казахстана.
В 2009 году защитил диссертацию кандидата педагогических наук в Казахской академии спорта и туризма на тему «Научно-педагогические основы подготовки молодых высококвалифицированных футболистов».
По итогам сезона 2018 года завершил игровую карьеру и вступил на должность спортивного директора «Ордабасы». В клубе в его обязанности будут входить поиски новых футболистов, подготовка резерва и другие нюансы, касающиеся спортивных моментов.
Отметим, что недавно на пост советника президента шымкентского клуба заступил Саян Хамитжанов, известный по работе в «Астане».