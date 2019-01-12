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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ продлил контракт с вратарем

«Окжетпес» продлил трудовое соглашение до конца года со своим вратарем Русланом Абжановым, сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

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Свою профессиональную карьеру 28-летний голкипер начинал в 2007 году в составе ФК «Аксу» (Степногорск).

За «Окжетпес» выступает с 2008 года. В прошлом сезоне в составе синегорцев отыграл 14 матчей и стал победителем в турнире среди клубов первой лиги Казахстана, что позволило его команде напрямую выйти в КПЛ.

Отметим, что в межсезонье кокшетаусцев возглавил Андрей Карпович, который прошлый сезон заканчивал исполняющим обязанности главного тренера «Кайрата».

7 января синегорцы начали первый УТС в Турции.

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