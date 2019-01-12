Новичок КПЛ продлил контракт с вратарем

Свою профессиональную карьеру 28-летний голкипер начинал в 2007 году в составе ФК «Аксу» (Степногорск).

За «Окжетпес» выступает с 2008 года. В прошлом сезоне в составе синегорцев отыграл 14 матчей и стал победителем в турнире среди клубов первой лиги Казахстана, что позволило его команде напрямую выйти в КПЛ.