Новичок КПЛ продлил контракт с вратарем
«Окжетпес» продлил трудовое соглашение до конца года со своим вратарем Русланом Абжановым, сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
«Окжетпес» продлил трудовое соглашение до конца года со своим вратарем Русланом Абжановым, сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
Свою профессиональную карьеру 28-летний голкипер начинал в 2007 году в составе ФК «Аксу» (Степногорск).
За «Окжетпес» выступает с 2008 года. В прошлом сезоне в составе синегорцев отыграл 14 матчей и стал победителем в турнире среди клубов первой лиги Казахстана, что позволило его команде напрямую выйти в КПЛ.
Отметим, что в межсезонье кокшетаусцев возглавил Андрей Карпович, который прошлый сезон заканчивал исполняющим обязанности главного тренера «Кайрата».
7 января синегорцы начали первый УТС в Турции.