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10:44 (мск), источник: БЕЛТА

Артем Милевский вернулся в ФК «Динамо-Брест»

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским. Соглашение рассчитано до конца 2020 года, сообщает БЕЛТА.

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34-летний нападающий в сезонах 2017−2018 уже выступал за «Динамо-Брест». Также в его активе выступления за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно» и венгерскую «Кишварду».

В составе национальной сборной Украины Артем Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года. Он также обладатель Кубка Беларуси (2018) и Суперкубка Беларуси (2018).

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