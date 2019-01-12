Артем Милевский вернулся в ФК «Динамо-Брест»

34-летний нападающий в сезонах 2017−2018 уже выступал за «Динамо-Брест». Также в его активе выступления за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно» и венгерскую «Кишварду».