34 сезона на поле. Кадзу Миура продолжает играть в 51 год!

Источник: Спорт-Экспресс

Покой ему не снится

В Япония чтут традиции. В футболе страны Восходящего солнца одна из таковых — ежегодное продление контрактов Кадзуеси Миуры. Завершается очередной сезон, и все ждут, что Кадзу, как зовет ветерана весь мир, повесит бутсы на гвоздь. Но, похоже, в доме Миуры он еще даже не вбит в стену. В пятницу один из самых возрастных из действующих футболистов планеты поставил свою подпись под очередным соглашением и проведет еще один сезон в «Йокагаме».

Для Кадзу он станет 34-м по счету, а 26-го февраля он отметит свой 52-й день рождения. Планка мирового рекорда, некогда принадлежавшая сэру Стэнли Мэттьюзу, поднимется на новую высоту, хотя пару лет назад казалось, что англичанин, сыгравшего свой последний матч на пятый день после полувекового юбилея, превзойти невозможно. Миура не просто смог, а еще и отметил это событие вошедшим в книгу рекордов Гинесса самым пожилым в истории голом. Фирменное празднование взятия ворот с элементами бразильской самбы тоже никуда не делось.

Бразильский путь самурая.

Путь футбольного самурая в большой футбол оказался нестандартным для японца. В 15 лет юноша отправился в Бразилию. Страну, которая сама является крупнейшим экспортером футболистов и в числе прочих регулярно поставляет рабочую силу в Японию. В Южной Америке Миура провел восемь лет, начав свой путь в школе «Жувентуса». Как настоящий бразилец он играл на пляже и постигал науку невероятно популярного в стране футзала. Позднее Кадзу рассказывал, что именно развившая определенные качества игра в зале является одним из секретов его футбольного долголетия.

Первый профессиональный контракт Миура подписал не с кем-нибудь, а с бывшим клубом Пеле — «Сантосом». Звездой не стал, ограничившись незначительным числом официальных матчей, но репутацию себе заработал. Выступал за «Палмейрас» и «Куритибу», и, в конце концов, заставил родину вспомнить о себе. Бразильская техника Кадзу покорила всех. «Верди Кавасаки» выиграл несколько подряд чемпионских титулов, а его самый яркий игрок не раз признавался самым ценным футболистом только созданной J-лиги. По ходу первого сезона лучший бомбардир чемпионата затмил даже приглашенных раскручивать новый турнир звезд мирового футбола — Зико и Гари Линекера.

Непокоренная Европа

Миура просто обязан был отправиться покорять Европу, где только начали по достоинству оценивать футболистов из Японии и Кореи. Однако обе попытки закрепиться в Старом Свете завершились неудачами. Став первым японцем в серии А, Кадзу оставил о себе на память «Дженоа» один единственный гол в генуэзском дерби против «Сампдории». Сыграли свою роль три тренерских отставки и тот факт, что трансфер был лишь составляющей бизнес-планов тогдашнего владельца «грифонов».

Усугубили же неоднозначные воспоминания перелом носа и сотрясение мозга в дебютной игре с «Миланом», и не важно, что травму новичку нанес знаменитый Франко Барези. А еще через несколько лет один из самых ярких футболистов Азии не смог закрепиться в «Кроации», хотя и выиграл с временно переименованным загребским «Динамо» титул чемпиона Хорватии.

Несбывшаяся мечта

Еще одна несбывшаяся мечта Миуры — чемпионат мира. Он выиграл с «синими самураями» Кубок Азии-1992, получив заодно звание лучшего игрока турнира. Японцы вырвали путевку в плей-офф за три минуты до окончания заключительной игры группового раунда против Ирана. Автором решающего гола — одного из 55 мячей в сборной — естественно, стал Кадзу. Однако год спустя упущенная победа над Катаром оставила японцев без ЧМ-1994. А в 1998-м «синие самураи» отправились на мировое первенство во Францию без отличившегося в отборочном цикле 12 раз ветерана. Конфликт с главным тренером стоил форварду места в заявке.

Впрочем, два мировых первенства в карьере Миуры все-таки есть. В 2005-м ради проводившегося на родине клубного первенства планеты он отправился в краткосрочную аренду в австралийский «Сидней». А в 2012-м снова надел форму национальной команды… на футзальном чемпионате мира. Тогда японцы вышли в плей-офф с третьего места в группе, но были разбиты Украиной (3:6).

Закончу, когда умру

Еще один штрих к портрету футбольного долгожителя — его преданность «Йокогаме». За этот клуб второго японского дивизиона Миура выступает пятнадцатый год. У кого-то в такой отрезок укладывается вся профессиональная карьера. В данном же случае это менее половины пути, по ходу которого Кадзу защищал цвета тринадцати клубов.

Сегодня отмечается день Книги рекордов Гиннесса, в которой оказывались многие известные футболисты.

Понятно, что в 51 год лидером на поле быть невозможно. В минувшем сезоне, по итогам которого «Йокогама» едва не поднялась в высший дивизион, проиграв в финале плей-офф «Токио Верди» (0:1), Миура появился на поле девять раз. Его суммарное игровое время за весь турнир не дотянуло и до часа, составив всего 56 минут. Тем не менее, Кадзу остается. Последнее слово он еще не сказал.

Строгий режим, внимание к собственному здоровью, упорные тренировки и, конечно, безумная любовь к футболу — вот секреты человека, ставшего на родине легендой. В том числе и в плане поведения. За три с половиной десятка лет его ни разу не удаляли с поля. Оттуда он уйдет сам.

Когда? Пока прозванный королем Кадзу не знает ответа на этот вопрос, и шутит, что это будет день, «когда я умру». А его прошлогодние слова после предыдущего продления контракта по-прежнему актуальны: