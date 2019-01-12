34 сезона на поле. Кадзу Миура продолжает играть в 51 год!
Рассказываем о главном долгожителе в профессиональном футболе.
Рассказываем о главном долгожителе в профессиональном футболе.
В Япония чтут традиции. В футболе страны Восходящего солнца одна из таковых — ежегодное продление контрактов Кадзуеси Миуры. Завершается очередной сезон, и все ждут, что Кадзу, как зовет ветерана весь мир, повесит бутсы на гвоздь. Но, похоже, в доме Миуры он еще даже не вбит в стену. В пятницу один из самых возрастных из действующих футболистов планеты поставил свою подпись под очередным соглашением и проведет еще один сезон в «Йокагаме».
Для Кадзу он станет 34-м по счету, а 26-го февраля он отметит свой 52-й день рождения. Планка мирового рекорда, некогда принадлежавшая сэру Стэнли Мэттьюзу, поднимется на новую высоту, хотя пару лет назад казалось, что англичанин, сыгравшего свой последний матч на пятый день после полувекового юбилея, превзойти невозможно. Миура не просто смог, а еще и отметил это событие вошедшим в книгу рекордов Гинесса самым пожилым в истории голом. Фирменное празднование взятия ворот с элементами бразильской самбы тоже никуда не делось.
Путь футбольного самурая в большой футбол оказался нестандартным для японца. В 15 лет юноша отправился в Бразилию. Страну, которая сама является крупнейшим экспортером футболистов и в числе прочих регулярно поставляет рабочую силу в Японию. В Южной Америке Миура провел восемь лет, начав свой путь в школе «Жувентуса». Как настоящий бразилец он играл на пляже и постигал науку невероятно популярного в стране футзала. Позднее Кадзу рассказывал, что именно развившая определенные качества игра в зале является одним из секретов его футбольного долголетия.
Первый профессиональный контракт Миура подписал не с
Миура просто обязан был отправиться покорять Европу, где только начали по достоинству оценивать футболистов из Японии и Кореи. Однако обе попытки закрепиться в Старом Свете завершились неудачами. Став первым японцем в серии А, Кадзу оставил о себе на память «Дженоа» один единственный гол в генуэзском дерби против «Сампдории». Сыграли свою роль три тренерских отставки и тот факт, что трансфер был лишь составляющей
Усугубили же неоднозначные воспоминания перелом носа и сотрясение мозга в дебютной игре с «Миланом», и не важно, что травму новичку нанес знаменитый Франко Барези. А еще через несколько лет один из самых ярких футболистов Азии не смог закрепиться в «Кроации», хотя и выиграл с временно переименованным загребским «Динамо» титул чемпиона Хорватии.
Еще одна несбывшаяся мечта Миуры — чемпионат мира. Он выиграл с «синими самураями» Кубок Азии-1992, получив заодно звание лучшего игрока турнира. Японцы вырвали путевку в
Впрочем, два мировых первенства в карьере Миуры
Еще один штрих к портрету футбольного долгожителя — его преданность «Йокогаме». За этот клуб второго японского дивизиона Миура выступает пятнадцатый год. У
Сегодня отмечается день Книги рекордов Гиннесса, в которой оказывались многие известные футболисты.
Понятно, что в 51 год лидером на поле быть невозможно. В минувшем сезоне, по итогам которого «Йокогама» едва не поднялась в высший дивизион, проиграв в финале
Строгий режим, внимание к собственному здоровью, упорные тренировки и, конечно, безумная любовь к футболу — вот секреты человека, ставшего на родине легендой. В том числе и в плане поведения. За три с половиной десятка лет его ни разу не удаляли с поля. Оттуда он уйдет сам.
Когда? Пока прозванный королем Кадзу не знает ответа на этот вопрос, и шутит, что это будет день, «когда я умру». А его прошлогодние слова после предыдущего продления контракта
— Когда мне было двадцать, я никогда не подумал бы, что буду играть в пятьдесят. Даже не подумал бы, что буду играть в сорок. Это было бы немыслимо.