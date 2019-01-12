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11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» готов продать «Реалу» Кейна за € 350 млн

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать нападающего команды Гарри Кейна за € 350 млн, сообщает AS.

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Источник: AP 2019

По информации источника, именно такую цену «шпоры» установили за форварда сборной Англии.

Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством «Тоттенхэма» по поводу трансферной стоимости Кейна. Отмечается, что лондонский клуб готов начать переговоры, в случае если за нападающего предложат данную сумму. Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет «Барселона».

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, записал на свой счёт 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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