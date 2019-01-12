«Тоттенхэм» готов продать «Реалу» Кейна за € 350 млн

Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством «Тоттенхэма» по поводу трансферной стоимости Кейна. Отмечается, что лондонский клуб готов начать переговоры, в случае если за нападающего предложат данную сумму. Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет «Барселона».