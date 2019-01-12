Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес1
Уэска0
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
20Лучшие спортивные фото 2018 года
15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может продать Коутиньо за £ 140 млн

«Барселона» может продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за £ 140 млн (около € 157 млн), сообщает Mirror.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и капитан каталонцев Лионель Месси обеспокоены формой бразильского футболиста. В клубе провели беседу с Коутиньо, в ходе которой попросили игрока проявить себя и показывать более результативную игру.
Сообщается, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Коутиньо перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 16 матчах за каталонскую команду в чемпионате Испании, записал на свой счёт 4 гола и отдал результативную передачу.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Блистательная гонка Васильевой! У женской сборной есть будущее
Малкин выдал суперматч в США. Он поднял команду на мощный камбэк
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
На Матче звезд с Зариповым, но без 4 клубов. Их можно исключать?
Луис Адриано: Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас
Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли «Дакар»
Прогноз букмекеров: у «Ньюкасла» нет шансов в матче с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь