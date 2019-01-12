«Барселона» может продать Коутиньо за £ 140 млн

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и капитан каталонцев Лионель Месси обеспокоены формой бразильского футболиста. В клубе провели беседу с Коутиньо, в ходе которой попросили игрока проявить себя и показывать более результативную игру.

Сообщается, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».