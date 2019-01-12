Французы захватывают «Барселону». И это только начало

Источник: Спорт-Экспресс

Сквозь историю

Исторически сложилось так, что каталанский язык ближе к окситанскому (провансальскому), на котором до сих пор говорят на юге Франции, чем к испанскому. С соседями, что укрылись по другую сторону Пиреней, у Каталонии вообще были особые отношения — франки несколько раз завоевывали эту область, каталонцы всегда возвращали себе независимость, но культурный обмен, который совершался при этом, оказал большое влияние на самый процветающий регион Испании. В наши дни это неожиданно отразилось на футболе.

24 француза за 119 лет

Потому что «Барселона» в последние годы заметно «офранцузилась», и процесс этот лишь набирает обороты. В нынешнем составе клуба книги Гюго и Дюма в оригинале могут читать Клеман Лангле и чемпионы мира, Самюэль Юмтити и Усман Дембеле, на подходе Жан-Клер Тодибо, который свободным агентом придет в июле из «Тулузы», и, возможно, Адриен Рабьо, отказавшийся продлевать контракт с «ПСЖ» (его, правда, стали активно сватать в «Баварию»).

Прибавьте к этому Люку Диня и Жереми Матье, которые не так давно периодически появлялись в защитной линии каталонцев. Болельщики со стажем могут вспомнить Ришара Дютрюэля, Эммануэля Пети и Филиппа Кристанваля, встречавших в «Барселоне» начало XXI века. Всего же за 119-летнюю историю клуба 23 футболиста с французским паспортом надевали сине-гранатовую футболку; Тодибо станет 24-м.

Тень ван Гала

Засилье французов напоминает период работы Луи ван Гала. Голландец хоть и выразил как-то раз надежду увидеть на поле 11 собственных воспитанников сине-гранатовой академии, но именно при нем «Барса» к своему столетию в 1999 году стала напоминать фарм-клуб «Оранье»: на «Камп Ноу» играли сразу восемь футболистов из Страны тюльпанов — братья Франк и Рональд де Буры, Рууд Хесп, Патрик Клюйверт, Михаэл Райцигер, Винстон Богард, Будевейн Зенден и Филлип Коку. Неудивительно, что начались разговоры о потере идентичности и особенного духа, и время ван Гала быстро прошло.

Фактор Абидаля

В отличие от той истории, «офранцуживание» «Барселоны» пока не вызывает подобной критики. Например, крутые центральные защитники — штучный товар, из «Ла Масии» такие выходят редко: за последние 10 лет лишь Марк Бартра выглядел более-менее достойно; Марк Муньеса и Андреу Фонтас быстро сверкнули и исчезли с горизонта. Вот и приходится переманивать из «Севильи» Лангле и искать за рубежом Юмтити и Тодибо.

Да и сам этот процесс связан сегодня не с фигурой главного тренера, а с нынешним техническим секретарем каталонцев. Эту должность в начале июня занял экс-защитник сине-гранатовых Эрик Абидаль — и селекционный отдел «Барсы» повернулся в сторону французского рынка.

Со своей главной задачей — заманить в столицу Каталонии соотечественника и звезду «Атлетико», Антуана Гризманна, — бывший футболист не справился, зато начал активную работу по хорошо знакомому ему направлению. Малком (не француз, но пришел из «Бордо»), Лангле, Тодибо, Рабьо (напомню, под вопросом), интерес к Ферлану Менди из «Лиона» (родной клуб Абидаля) — все это плоды его трудов. Так что не удивляйтесь, если в ближайшее время этот список увеличится еще на пару-тройку фамилий, ударение в которых будет падать на последний слог.

Новое завоевание