Французы захватывают «Барселону». И это только начало
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Однажды в
Исторически сложилось так, что каталанский язык ближе к окситанскому (провансальскому), на котором до сих пор говорят на юге Франции, чем к испанскому. С соседями, что укрылись по другую сторону Пиреней, у Каталонии вообще были особые отношения — франки несколько раз завоевывали эту область, каталонцы всегда возвращали себе независимость, но культурный обмен, который совершался при этом, оказал большое влияние на самый процветающий регион Испании. В наши дни это неожиданно отразилось на футболе.
Потому что «Барселона» в последние годы заметно «офранцузилась», и процесс этот лишь набирает обороты. В нынешнем составе клуба книги Гюго и Дюма в оригинале могут читать Клеман Лангле и чемпионы мира, Самюэль Юмтити и Усман Дембеле, на подходе
Прибавьте к этому Люку Диня и Жереми Матье, которые не так давно периодически появлялись в защитной линии каталонцев. Болельщики со стажем могут вспомнить Ришара Дютрюэля, Эммануэля Пети и Филиппа Кристанваля, встречавших в «Барселоне» начало XXI века. Всего же за 119-летнюю историю клуба 23 футболиста с французским паспортом надевали
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В отличие от той истории, «офранцуживание» «Барселоны» пока не вызывает подобной критики. Например, крутые центральные защитники — штучный товар, из «Ла Масии» такие выходят редко: за последние 10 лет лишь Марк Бартра выглядел
Да и сам этот процесс связан сегодня не с фигурой главного тренера, а с нынешним техническим секретарем каталонцев. Эту должность в начале июня занял
Со своей главной задачей — заманить в столицу Каталонии соотечественника и звезду «Атлетико», Антуана Гризманна, — бывший футболист не справился, зато начал активную работу по хорошо знакомому ему направлению. Малком (не француз, но пришел из «Бордо»), Лангле, Тодибо, Рабьо (напомню, под вопросом), интерес к Ферлану Менди из «Лиона» (родной клуб Абидаля) — все это плоды его трудов. Так что не удивляйтесь, если в ближайшее время этот список увеличится еще на
И тогда может случиться довольно занятная вещь — в один прекрасный день в основе «Барселоны» французов окажется больше, чем испанцев. Новое завоевание Каталонии франками не за горами.