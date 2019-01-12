Как заставить себя всех ненавидеть. Самая антифутбольная команда Европы
Антифутбол жив. Это доказывает «Хетафе», матчи которого больше всего напоминают
Антифутбол жив. Это доказывает «Хетафе», матчи которого больше всего напоминают
Как мы представляем себе образцовую футбольную команду?
Она показывает зрелищный атакующий футбол: филигранная игра в пас, много опасных моментов. Полные трибуны стадиона гонят игроков вперед. Неудивительно, что на каждом матче аншлаги, ведь у этого клуба богатая история.
Красивая картинка? А теперь давайте представим команду, выступающую на высоком уровне, но у которой все ровно наоборот. Можно назвать это антифутболом. А можно — «Хетафе».
Хетафе находится в 13 километрах на юг от центра Мадрида. Местная команда на протяжении 20 последних лет проводит матчи на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Это худшая по заполняемости арена в высшем испанском дивизионе.
Практически все последнее десятилетие, что «Хетафе» болтался в нижней половине турнирной таблицы, на трибуны в среднем приходило чуть более 7 тысяч человек. Уверенное последнее место в чемпионате. После возвращения из сегунды в примеру два года назад ситуация чуть изменилась — победы во втором дивизионе подтянули на трибуны «Альфонсо Переса» еще три тысячи человек. 10 412 зрителей в среднем за игру — 17-й результат для чемпионата, но есть нюанс.
По общему количеству болельщиков на трибунах «Хетафе» обходит «Жирону» (10 152), «Уэску» (7638) и «Эйбар» (7083). Но у каждого из трех клубов стадион вмещает гораздо меньше, чем «Альфонсо Перес». У «Жироны» и «Эйбара» заполняемость арены 75%, у впервые в истории вышедшей в примеру «Уэски» — 87%. А вот стадион «Хетафе» заполняется лишь на 60%, и это лучший результат за десятилетия. Любая трансляция из пригорода Мадрида — это полупустые трибуны. Да и смотрят эти трансляции в Испании так себе: по
Есть подозрение, что такая антипосещаемость заразна. В августе прошлого года мадридский «Реал» установил антирекорд по количеству зрителей на трибунах в официальной игре — 48 466 человек. Соперником «Реала» в той встрече был «Хетафе».
Что же касается названия стадиона, то далеко не все любители Ла Лиги вспомнят, кто такой Альфонсо Перес. Можно предположить, что это настоящая легенда мадридского футбола,
Нет, Альфонсо Перес — нападающий, выступавший в девяностых и начале нулевых за мадридский «Реал», «Бетис» и «Барселону». Он родился в Хетафе, но не провел ни одного матча за местную команду на взрослом уровне. В 1998 году после удачного сезона в «Бетисе» Перес был признан лучшим игроком чемпионата, и как раз открывавшие стадион руководители «Хетафе» решили, что именно его имя достойно увековечивания. Что делать, если других нет. И еще семь лет своей карьеры Альфонсо Перес был одновременно футболистом и стадионом.
Нет, ну чего мы придираемся? Нет болельщиков, зато какая была команда в свое время! С 2006-го по 2008-й, когда «Хетафе» возглавляли Бернд Шустер и Микаэл Лаудруп, на «Альфонсо Перес» со счетом 4:0 была разгромлена «Барселона». «Хетафе» дважды выходил в финал Кубка короля, а в четвертьфинале Кубка УЕФА с «Баварией» разошлись 4:4 по сумме двух матчей.
Определенные успехи у «Хетафе» есть и сейчас: команда топчется у двери в подъезд еврокубков. Но то, что она показывает на поле, футболом могут назвать лишь люди, ностальгирующие по «Атлетико» времен раннего Симеоне.
И это не сиюминутный статистический срез, это стиль игры тренера Хосе Бордаласа, всю свою карьеру тренировавшего клубы сегунды, терсеры и страшно представить каких еще дивизионов. По итогам прошлого сезона показатели «Хетафе» были аналогичными: последние по владению (42,3%), точности передач (65,9%) и ударам за матч (9,8), зато первые по карточкам (126−5) и фолам (17,7).
Самое парадоксальное в нынешнем сезоне — практически все голы (17 из 19) «Хетафе» забил в позиционных атаках, чаще всего фланговых (через центр Бордалас игру не ведет вообще). Со стандарта был забил лишь один мяч, хотя философия антифутбола подразумевает повышенное внимание к стандартным положениям, и в прошлом году такие голы были.
Основная задача «Хетафе» — мешать играть противнику. Пусть владеет мячом, перекатывает его
Еще одна причина, по которой «Хетафе» как будто занимает чужое место в высшем испанском дивизионе, — отсутствие национального колорита и истории. В сегунде киснут легендарные «Депортиво» и «Малага», «Осасуна» и «Мальорка», «Спортинг Хихон» и «Овьедо», «Сарагоса» и «Лас-Пальмас» — клубы, не только давшие мировому футболу больших игроков, но и представляющие уникальную испанскую провинцию. «Хетафе» образован лишь в 1983 году и пока в разряде истории накопил одни курьезные случаи.
Например, в 2007-м организованная клубом кампания по продаже абонементов включала в себя отсылки к Библии: Авраам, Моисей и Иисус якобы пожертвовали собой ради «Хетафе». Кампанию шумно раскритиковали в Испании и постарались как можно скорее прикрыть.
В 2011-м президент клуба Анхель Торрес встречал на базе клуба группу инвесторов, как было разрекламировано, из Саудовской Аравии. В середине нулевых маленькие испанские команды стали интересны потенциальным новым владельцам — ими обзаводились сантандерский «Расинг», «Малага» и другие, но не везде получалось хорошо. В случае с «Хетафе» вышло комично. Инвесторы на деле были группой аферистов, решившей бесплатно поесть на фуршете за счет заведения. Арабским шейхом оказался ряженый бразильский официант из соседнего города.
В том же году случился анекдот со знаком плюс. Решив с самоиронией отнестись к своей низкой посещаемости, «Хетафе» выпустил рекламный ролик, в котором призывал болельщиков чаще посещать если не стадион, то хотя бы банк спермы, чтобы передавать ген боления следующим поколениям. А в качестве мотивирующего средства был предложен пародийный ретропорнофильм «Похотливые зомби из Хетафе».
Чемпионскую игру команд типа «Барселоны», «Баварии» или «Манчестер Сити» часто сравнивают с красивой музыкальной симфонией. «Хетафе» в таком случае — это провинциальный
Станислав Рынкевич