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17:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фабрегас и «Монако». Закат карьеры Сеска или ее перезапуск?

Испанец, «Челси» и английские журналисты — о громком трансфере.

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Источник: AFP 2019

В пятницу «Монако» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Сеска Фабрегаса. «СЭ» изучил реакцию на трансфер 31-летнего испанца.

Воссоединение старых друзей

В конце прошлого года в прессе начали появляться сообщения о том, что Фабрегас не доиграет сезон в «Челси» и уже зимой сменит клуб. В числе претендентов назывались «Милан», «ПСЖ» и «Монако». Два первых варианта «отвалились» довольно быстро, и третий стал казаться неотвратимым. Еще меньше сомнений в том, что Сеск отправится в «Монако» стало после того, как главный тренер команды, бывший партнер испанца по «Арсеналу» Тьерри Анри лично одобрил приглашение хавбека.

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«Челси» до поры препятствовал трансферу, поскольку хотел найти замену испанцу. Казалось, что пути бывших «канониров», которые вместе провели несколько запоминающихся сезонов, могут не пересечься, но 11 января «Челси» и «Монако» подтвердили — переходу быть.

Контракт Сеска с новым клубом рассчитан до лета 2022 года. Официальной информации о том, какую зарплату испанец будет получать в новом клубе, нет. Вряд ли она приблизится к уровню жалования в «Челси» (156 тысяч фунтов в неделю), но это и не обязательно — ведь в княжестве очень выгодная система налогообложения.

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«Я здесь, чтобы помочь «Монако»

Сам хавбек в интервью пресс-службе монегасков назвал возможность поиграть в чемпионате Франции новым вызовом.

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«Мне очень приятно присоединиться к “Монако”, новому для меня проекту, — сказал Фабрегас. — Это команда, объединяющая качественных молодых игроков и молодого тренера. Я нахожусь здесь, чтобы помочь команде. С нетерпением жду начала игр. Нам предстоит отличный матч против “Марселя” в воскресенье. Я очень взволнован».

На странице в Инстаграме Сеск сделал акцент на периоде карьеры в «Челси», с которым за 4,5 года выиграл четыре трофея, в том числе два титула чемпиона Англии.

«Я пишу это сообщение со смешанными эмоциями. Всем в футбольном клубе “Челси”. Это было невероятное путешествие, и с большой грустью я должен сказать до свидания. Я буду скучать по всем вам и желаю удачи в будущем», — написал игрок.

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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после подписания контракта с Сеском выразил уверенность в том, что испанец будет полезен команде как на поле, так и за ее пределами.

— Мы рады приветствовать Сеска Фабрегаса в «Монако», — сказал он. — Это игрок мирового уровня и настоящий профессионал. Его переход демонстрирует амбиции клуба. Это отличное усиление для команды. Мы уверены, что его богатый опыт принесет много пользы нашим игрокам и на поле, и за его пределами.

«Спасибо, Сеск!»

«Челси» простился с Фабрегасом трогательным обращением к игроку, в котором вспомнил яркие моменты из истории клуба, тесно связанные с именем испанца. Вот небольшой отрывок из этого текста:

«Нет сомнения, что Сеск вписал себя в историю “Челси”, учитывая его достижения за четыре с половиной года. Выдающиеся голы, блестящая техника, и все это на фоне единственного желания — быть частью успешной команды. Фабрегас, забивший 22 мяча за клуб, покидает “Челси”, многое сделав для процветания “синих” и подарив болельщикам незабываемые моменты. Все в “Челси” желают его самого лучшего. Спасибо, Сеск!».

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А это выдержки из цитат опытных игроков «Челси», которые провели вместе с Фабрегасом не один десяток успешных матчей.

Эден Азар: «Могу сказать, что мне повезло играть с ним. В первом же сезоне после его прихода мы вместе выиграли два трофея (чемпионат Англии и Кубок лиги. — Прим. “СЭ”). Он — отличный парень на поле и за его пределами. Мой хороший друг. Я восхищаюсь им. Надеюсь, его ждет хорошее будущее».

Давид Луиз: «Думаю, Сеск — один из лучших футболистов, что играли в Англии за долгие годы. Это было эмоционально не только для него самого, но для всех. Нам грустно, но мы желаем ему всего наилучшего, потому что он отличный человек и великий игрок. Мы будем скучать».

«Изменил английский футбол»

Многие британские журналисты с теплотой отзываются о Фабрегасе, отмечая его неоспоримые заслуги — 501 матч в Англии, шесть трофеев и второе место в списке лучших ассистентов в истории премьер-лиги (111 передач, больше только у «вечного» Райана Гиггза — 162).

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Журналист Daily Mail Роб Дрэйпер: «Один из моих любимых футболистов, за которыми мне нравилось наблюдать. Он изменил английский футбол. 15 лет назад мы говорили о том, что игра меняется в сторону силовых и крупных полузащитников — прототипом был Патрик Вийера. Потом пришел он и открыл двери в английский футбол для игроков своего типа. Фабрегас и Арсен Венгер изменили нас задолго до того, как это сделал Пеп Гвардьола».

Джонатан Лью, Independent: «Потому что ему 31, люди стали забывать, как паренек в 18 или 19 лет управлял полузащитой команды премьер-лиги. Он быстрее, чем люди помнят. Он был динамичным, мог играть в пас и отбирать. Он был одним из величайших полузащитников премьер-лиги того времени. Что особенно удивительно, учитывая его возраст».

Всегда есть «Но!»

Основные теплые слова об испанце касаются его прошлых достижений. Именно это может тревожить болельщиков «Монако» в ожидании возможного дебюта Сеска в воскресной игре против «Монако».

— Кажется, что он больше не играет, что он «перегорел», — так в интервью RMC Sport отозвался о переходе Фабрегаса чемпион мира-1998 Франк Лебеф. — Кажется, что «Монако», скорее всего, достался двоюродный брат Фабрегаса, а не настоящий чемпион мира, игрок времен «Барселоны» или «Челси». Будет ли этого достаточно, чтобы помочь Тьерри Анри. Я не уверен.

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