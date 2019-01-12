Фабрегас и «Монако». Закат карьеры Сеска или ее перезапуск?

Источник: AFP 2019

В пятницу «Монако» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Сеска Фабрегаса. «СЭ» изучил реакцию на трансфер 31-летнего испанца.

Воссоединение старых друзей

В конце прошлого года в прессе начали появляться сообщения о том, что Фабрегас не доиграет сезон в «Челси» и уже зимой сменит клуб. В числе претендентов назывались «Милан», «ПСЖ» и «Монако». Два первых варианта «отвалились» довольно быстро, и третий стал казаться неотвратимым. Еще меньше сомнений в том, что Сеск отправится в «Монако» стало после того, как главный тренер команды, бывший партнер испанца по «Арсеналу» Тьерри Анри лично одобрил приглашение хавбека.

«Челси» до поры препятствовал трансферу, поскольку хотел найти замену испанцу. Казалось, что пути бывших «канониров», которые вместе провели несколько запоминающихся сезонов, могут не пересечься, но 11 января «Челси» и «Монако» подтвердили — переходу быть.

Контракт Сеска с новым клубом рассчитан до лета 2022 года. Официальной информации о том, какую зарплату испанец будет получать в новом клубе, нет. Вряд ли она приблизится к уровню жалования в «Челси» (156 тысяч фунтов в неделю), но это и не обязательно — ведь в княжестве очень выгодная система налогообложения.

«Я здесь, чтобы помочь «Монако»

Сам хавбек в интервью пресс-службе монегасков назвал возможность поиграть в чемпионате Франции новым вызовом.

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«Мне очень приятно присоединиться к “Монако”, новому для меня проекту, — сказал Фабрегас. — Это команда, объединяющая качественных молодых игроков и молодого тренера. Я нахожусь здесь, чтобы помочь команде. С нетерпением жду начала игр. Нам предстоит отличный матч против “Марселя” в воскресенье. Я очень взволнован».

На странице в Инстаграме Сеск сделал акцент на периоде карьеры в «Челси», с которым за 4,5 года выиграл четыре трофея, в том числе два титула чемпиона Англии.

«Я пишу это сообщение со смешанными эмоциями. Всем в футбольном клубе “Челси”. Это было невероятное путешествие, и с большой грустью я должен сказать до свидания. Я буду скучать по всем вам и желаю удачи в будущем», — написал игрок.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsgkLdKh7Un/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-11T21:09:25+00:00">11 Янв 2019 в 1:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после подписания контракта с Сеском выразил уверенность в том, что испанец будет полезен команде как на поле, так и за ее пределами.

— Мы рады приветствовать Сеска Фабрегаса в «Монако», — сказал он. — Это игрок мирового уровня и настоящий профессионал. Его переход демонстрирует амбиции клуба. Это отличное усиление для команды. Мы уверены, что его богатый опыт принесет много пользы нашим игрокам и на поле, и за его пределами.

«Спасибо, Сеск!»

«Челси» простился с Фабрегасом трогательным обращением к игроку, в котором вспомнил яркие моменты из истории клуба, тесно связанные с именем испанца. Вот небольшой отрывок из этого текста:

«Нет сомнения, что Сеск вписал себя в историю “Челси”, учитывая его достижения за четыре с половиной года. Выдающиеся голы, блестящая техника, и все это на фоне единственного желания — быть частью успешной команды. Фабрегас, забивший 22 мяча за клуб, покидает “Челси”, многое сделав для процветания “синих” и подарив болельщикам незабываемые моменты. Все в “Челси” желают его самого лучшего. Спасибо, Сеск!».

А это выдержки из цитат опытных игроков «Челси», которые провели вместе с Фабрегасом не один десяток успешных матчей.

Эден Азар: «Могу сказать, что мне повезло играть с ним. В первом же сезоне после его прихода мы вместе выиграли два трофея (чемпионат Англии и Кубок лиги. — Прим. “СЭ”). Он — отличный парень на поле и за его пределами. Мой хороший друг. Я восхищаюсь им. Надеюсь, его ждет хорошее будущее».

Давид Луиз: «Думаю, Сеск — один из лучших футболистов, что играли в Англии за долгие годы. Это было эмоционально не только для него самого, но для всех. Нам грустно, но мы желаем ему всего наилучшего, потому что он отличный человек и великий игрок. Мы будем скучать».

«Изменил английский футбол»

Многие британские журналисты с теплотой отзываются о Фабрегасе, отмечая его неоспоримые заслуги — 501 матч в Англии, шесть трофеев и второе место в списке лучших ассистентов в истории премьер-лиги (111 передач, больше только у «вечного» Райана Гиггза — 162).

Журналист Daily Mail Роб Дрэйпер: «Один из моих любимых футболистов, за которыми мне нравилось наблюдать. Он изменил английский футбол. 15 лет назад мы говорили о том, что игра меняется в сторону силовых и крупных полузащитников — прототипом был Патрик Вийера. Потом пришел он и открыл двери в английский футбол для игроков своего типа. Фабрегас и Арсен Венгер изменили нас задолго до того, как это сделал Пеп Гвардьола».

Джонатан Лью, Independent: «Потому что ему 31, люди стали забывать, как паренек в 18 или 19 лет управлял полузащитой команды премьер-лиги. Он быстрее, чем люди помнят. Он был динамичным, мог играть в пас и отбирать. Он был одним из величайших полузащитников премьер-лиги того времени. Что особенно удивительно, учитывая его возраст».

Всегда есть «Но!»

Основные теплые слова об испанце касаются его прошлых достижений. Именно это может тревожить болельщиков «Монако» в ожидании возможного дебюта Сеска в воскресной игре против «Монако».