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18:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Вест Хэм» впервые с 2006 года победил «Арсенал» на своем поле

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Вест Хэм» одержал победу над «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу на поле «молотобойцев», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный гол на 48-й минуте забил Деклан Райс.

«Вест Хэм» выиграл у «Арсенала» в домашнем матче впервые с ноября 2006 года. «Канониры» (41 очко) занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, «Вест Хэм» (31) располагается на восьмой строчке.

Вест Хэм Юнайтед 1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
12.01.2019, 15:30 основной раунд: 22-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Эмери Унаи
Голы
48′ Деклан Райс (С. Насри) 41
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Аарон Крессуэлл 3
Пабло Сабалета 5
Анджело Огбонна 21
Исса Диоп 23
Деклан Райс 41
Марк Нобл 16
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
71′ Марко Арнаутович 7
Энди Кэрролл 9
71′ Самир Насри 18
Роберт Снодграсс 11
82′ Майкл Антонио 30
Педро Обианг 14
19 Бернд Лено
5 Сократис Папастатопулос
6 Лоран Косьельни
31 Сеад Колашинац 60′
29 Маттео Гендузи
9 Александр Ляказетт
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
17 Алекс Ивоби
20 Шкодран Мустафи 59′ 46′
8 Аарон Рэмси
15 Эйнсли Мэйтланд-Найлс 69′
2 Эктор Бельерин
34 Гранит Джака 59′
11 Лукас Торрейра
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 2
7 Угловые 3
7 Фолы 10
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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