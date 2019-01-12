«Вест Хэм» впервые с 2006 года победил «Арсенал» на своем поле
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Вест Хэм» одержал победу над «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Вест Хэм» одержал победу над «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу на поле «молотобойцев», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный гол на 48-й минуте забил Деклан Райс.
«Вест Хэм» выиграл у «Арсенала» в домашнем матче впервые с ноября 2006 года. «Канониры» (41 очко) занимают пятое место в турнирной таблице
|Вест Хэм Юнайтед
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Арсенал
|Мануэль Пеллегрини
|Эмери Унаи
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)