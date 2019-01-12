«Лацио» разгромил «Новару» и вышел в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Римский «Лацио» пробился в ¼ финала Кубка Италии по футболу, разгромив в матче 1/8 финала «Новару».
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Римский «Лацио» пробился в ¼ финала Кубка Италии по футболу, разгромив в матче 1/8 финала «Новару».
Встреча, прошедшая в субботу в Риме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
У победителей дубль оформил Чиро Иммобиле (20-я и 35-я минуты), также отличились Луис Альберто (12) и Сергей
У гостей мяч забил Умберто Эузепи (49, с пенальти).
В ¼ финала Кубка Италии «Лацио» встретится с победителем противостояния между миланским «Интером» и «Беневенто».