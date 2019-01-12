«Лацио» разгромил «Новару» и вышел в ¼ финала Кубка Италии

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Риме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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У победителей дубль оформил Чиро Иммобиле (20-я и 35-я минуты), также отличились Луис Альберто (12) и Сергей Милинкович-Савич (45+3).

У гостей мяч забил Умберто Эузепи (49, с пенальти).