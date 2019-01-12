Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен0
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия1
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли2
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас1
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер1
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес1
Уэска0
Все события
Фоторепортажи
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
19:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Лацио» разгромил «Новару» и вышел в ¼ финала Кубка Италии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Римский «Лацио» пробился в ¼ финала Кубка Италии по футболу, разгромив в матче 1/8 финала «Новару».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Риме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

У победителей дубль оформил Чиро Иммобиле (20-я и 35-я минуты), также отличились Луис Альберто (12) и Сергей Милинкович-Савич (45+3).

У гостей мяч забил Умберто Эузепи (49, с пенальти).

В ¼ финала Кубка Италии «Лацио» встретится с победителем противостояния между миланским «Интером» и «Беневенто».

Новара
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео страшной аварии российского пилота 'КАМАЗ-мастер'
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
Не выстоял. От Логинова ждали победы, но бой лидерам он проиграл
Блистательная гонка Васильевой! У женской сборной есть будущее
ВАДА объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января
На Матче звезд с Зариповым, но без 4 клубов. Их можно исключать?
Луис Адриано: Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас
Тренер: Участие Старых в эстафете под вопросом
IBU изменил призеров на соревнованиях из-за упавшего дерева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь