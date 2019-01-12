Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

Источник: AP 2019

Субботний матч на поле «Брайтона» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, реализовавший на 50-й минуте пенальти.

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«Ливерпуль» набрал 57 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. У идущего вторым «Манчестер Сити» 50 очков и одна игра в запасе.

Следующий матч в чемпионате «Ливерпуль» проведет дома 19 января против «Кристал Пэлас». «Брайтон» в этот же день сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед».

Результаты параллельных матчей тура:

«Бёрнли» — «Фулхэм» — 2:1,

«Кардифф» — «Хаддерсфилд» — 0:0,

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:2,