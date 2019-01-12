Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на выезде обыграли «Брайтон» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на выезде обыграли «Брайтон» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Субботний матч на поле «Брайтона» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, реализовавший на 50-й минуте пенальти.
«Ливерпуль» набрал 57 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. У идущего вторым «Манчестер Сити» 50 очков и одна игра в запасе.
Следующий матч в чемпионате «Ливерпуль» проведет дома 19 января против «Кристал Пэлас». «Брайтон» в этот же день сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед».
Результаты параллельных матчей тура:
«Бёрнли» — «Фулхэм» — 2:1,
«Кардифф» — «Хаддерсфилд» — 0:0,
«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:2,
«Лестер» — «Саутгемптон» — 1:2.