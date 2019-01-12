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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче Примеры

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Валенсия» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев Даниэль Парехо забил гол на 71-й минуте, Рубен Алькарас восстановил равновесие на 82-й.

На 54-й минуте нападающий «летучих мышей» Родриго Морено не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле почти весь матч, на 86-й минуте его заменил Ли Кан Ин.

«Валенсия» (23 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Вальядолид» (22) располагается на 14-й строчке.

Вконтакте
Валенсия 1:1
Первый тайм: 0:0
Вальядолид
12.01.2019, 18:15 основной раунд: 19-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Гонсалес Сориано Серхио
Голы
71′ Даниэль Парехо (К. Солер) 10
14 Рубен Алькарас 82′
Нереализованные пенальти
54′ М. Родриго 19
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Габриэл Паулиста 5
Хосе Гайя 14
Кристиано Пиччини 21
Эсекиэль Гарай 24
Карлос Солер 8
64′ Даниэль Парехо 10
Морено Родриго 19
56′ Даниэль Васс 18
81′ Франсис Кокелен 17
87′ Денис Черышев 11
Ли Кан Ин 34
80′ Санти Мина 22
Кевин Гамейро 9
1 Хорди Масип
4 Франсиско Кико Оливас
5 Фернандо Калеро 76′
17 Хави Мойяно
22 Начо Мартинес 20′
14 Рубен Алькарас 67′
9 Энес Унал 37′
10 Оскар Плано 13′
19 Тони Вилья 79′
20 Дуйе Чоп
23 Ануар 66′
21 Мигель Анхель Мичел
24 Серхио Гонтан Кеко 59′
18 Антоньито
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
7 Угловые 0
15 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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