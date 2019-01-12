«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче Примеры
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Валенсия» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Валенсия» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев Даниэль Парехо забил гол на 71-й минуте, Рубен Алькарас восстановил равновесие на 82-й.
На 54-й минуте нападающий «летучих мышей» Родриго Морено не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле почти весь матч, на 86-й минуте его заменил Ли Кан Ин.
«Валенсия» (23 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Вальядолид» (22) располагается на 14-й строчке.
|Валенсия
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Вальядолид
|Марселино Гарсия Тораль
|Гонсалес Сориано Серхио
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)