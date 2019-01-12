«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче Примеры

Встреча, состоявшаяся в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев Даниэль Парехо забил гол на 71-й минуте, Рубен Алькарас восстановил равновесие на 82-й.

На 54-й минуте нападающий «летучих мышей» Родриго Морено не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле почти весь матч, на 86-й минуте его заменил Ли Кан Ин.