«Пари Сен-Жермен» разгромил «Амьен» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в субботу в Амьене, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
У победителей мячи забили Эдинсон Кавани с пенальти (57-я минута), Килиан Мбаппе (70) и Маркиньос (79).
Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Халеда Аденона на 66-й минуте.
«ПСЖ», который по-прежнему не знает поражений в рамках чемпионата Франции в нынешнем сезоне, набрал 50 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице лиги 1, обгоняя ближайших преследователей из «Лилля» на 13 очков. «Амьен» с 18 очками в активе занимает 17-ю строчку.