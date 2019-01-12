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21:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Амьен» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» разгромил на выезде «Амьен» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Амьене, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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У победителей мячи забили Эдинсон Кавани с пенальти (57-я минута), Килиан Мбаппе (70) и Маркиньос (79).

Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Халеда Аденона на 66-й минуте.

«ПСЖ», который по-прежнему не знает поражений в рамках чемпионата Франции в нынешнем сезоне, набрал 50 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице лиги 1, обгоняя ближайших преследователей из «Лилля» на 13 очков. «Амьен» с 18 очками в активе занимает 17-ю строчку.

Амьен 0:3
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
12.01.2019, 19:00 основной раунд: 20-й тур Stade de la Licorne
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Томас Тухель
Голы
9 Эдинсон Кавани 57′
7 Кильян Мбаппе 70′
5 Маркиньюс 79′
Составы
Режис Гюртнер 1
Принс-Дезир Гуано 2
39′ 66′ Абду Халед Аденон 3
Эмиль Крафт 4
Бакай Дибасси 12
Жордан Лефор 25
Тома Монкондюи 6
Шейк Тимит 20
75′ Эдди Гнахоре 5
Матье Бодмер 24
56′ 75′ Алексис Блен 17
Хуан Ферней Отеро 11
85′ Стивен Мендоса 10
Рафал Кужава 21
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
13 Дани Алвес
14 Хуан Бернат
23 Юлиан Дракслер
9 Эдинсон Кавани
6 Марко Верратти 76′
20 Левен Кюрзава
7 Кильян Мбаппе 80′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
11 Анхель Ди Мария 71′
27 Мусса Диаби
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 20
1 Удары в створ 9
2 Угловые 8
16 Фолы 16
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Флоран Батта (Франция)
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