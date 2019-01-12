«Пари Сен-Жермен» разгромил «Амьен» в матче чемпионата Франции

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Амьене, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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У победителей мячи забили Эдинсон Кавани с пенальти (57-я минута), Килиан Мбаппе (70) и Маркиньос (79).

Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Халеда Аденона на 66-й минуте.