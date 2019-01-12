«Ювентус» связался с «Реалом» по поводу трансфера Модрича
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу.
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу.
Руководство туринского клуба уже связывалось с боссами «сливочных», чтобы обсудить возможный трансфер, сообщает Sport Mediaset.
Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2020 года. В минувшее трансферное окно 33-летнего хорвата хотел купить «Интер», однако мадридцы не отпустили хавбека в миланский клуб.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главными тренером команды Сантьяго Солари.
Напомним, прошлым летом в туринский клуб из «Реала» перешёл нападающий Криштиану Роналду. За португальца действующие чемпионы Италии заплатили € 100 млн.