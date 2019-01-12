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22:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» связался с «Реалом» по поводу трансфера Модрича

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу.

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Источник: Reuters

Руководство туринского клуба уже связывалось с боссами «сливочных», чтобы обсудить возможный трансфер, сообщает Sport Mediaset.

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Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2020 года. В минувшее трансферное окно 33-летнего хорвата хотел купить «Интер», однако мадридцы не отпустили хавбека в миланский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главными тренером команды Сантьяго Солари.

Напомним, прошлым летом в туринский клуб из «Реала» перешёл нападающий Криштиану Роналду. За португальца действующие чемпионы Италии заплатили € 100 млн.

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