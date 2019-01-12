«Ювентус» связался с «Реалом» по поводу трансфера Модрича

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Руководство туринского клуба уже связывалось с боссами «сливочных», чтобы обсудить возможный трансфер, сообщает Sport Mediaset.

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Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2020 года. В минувшее трансферное окно 33-летнего хорвата хотел купить «Интер», однако мадридцы не отпустили хавбека в миланский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главными тренером команды Сантьяго Солари.