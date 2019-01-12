«Челси» обыграл «Ньюкасл» в домашнем матче чемпионата Англии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Субботняя игра в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Голы в составе победителей забили Педро (9-я минута) и Виллиан (57), у «Ньюкасла» гол на счету Кирана Кларка (40).
Следующий матч в чемпионате «Челси» 19 января сыграет на выезде с «Арсеналом», «Ньюкасл» в этот же день примет «Кардифф».
|Челси
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Ньюкасл Юнайтед
|Маурицио Сарри
|Рафаэль Бенитес
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)