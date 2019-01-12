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22:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в домашнем матче чемпионата Англии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Голы в составе победителей забили Педро (9-я минута) и Виллиан (57), у «Ньюкасла» гол на счету Кирана Кларка (40).

Следующий матч в чемпионате «Челси» 19 января сыграет на выезде с «Арсеналом», «Ньюкасл» в этот же день примет «Кардифф».

Челси 2:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019, 20:30 основной раунд: 22-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Рафаэль Бенитес
Голы
9′ Родригес Педро (Давид Луиз) 11
57′ Виллиан (Э. Азар) 22
2 Киран Кларк (М. Ритчи) 40′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Антонио Рюдигер 2
Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
63′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Н`Голо Канте 7
Виллиан 22
63′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
87′ Эден Азар 10
Оливье Жиру 18
81′ Родригес Педро 11
Каллум Хадсон-Одои 20
12 Мартин Дубравка
2 Киран Кларк
6 Джамал Ласкеллес
20 Флориан Лежен
11 Мэтт Ритчи 24′
14 Исаак Хэйден
36 Шон Лонгстафф
9 Хосе Саломон Рондон
30 Кристиан Атсу
22 ДеАндре Йедлин 82′
19 Хавьер Манкильо
17 Айосе Перес 82′
7 Джейкоб Мерфи
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
8 Угловые 5
6 Фолы 13
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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