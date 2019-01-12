«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Жироны» сыграли вничью с «Алавесом» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Жироны» сыграли вничью с «Алавесом» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Жироне, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Кристиан Стуани (12-я минута), в составе гостей отличился Гонсалес Борха (50).
«Алавес» набрал 32 очка и сохраняет за собой четвертое место в таблице испанской Примеры, но в воскресенье его может обойти мадридский «Реал» в случае победы над «Бетисом». «Жирона» с 24 очками в активе занимает восьмую строчку.
|Эусебио Сакристан
|Абелардо
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|3
|21
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)