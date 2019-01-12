«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Жироне, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Кристиан Стуани (12-я минута), в составе гостей отличился Гонсалес Борха (50).

«Алавес» набрал 32 очка и сохраняет за собой четвертое место в таблице испанской Примеры, но в воскресенье его может обойти мадридский «Реал» в случае победы над «Бетисом». «Жирона» с 24 очками в активе занимает восьмую строчку.