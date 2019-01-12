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22:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Жироны» сыграли вничью с «Алавесом» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в субботу в Жироне, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Кристиан Стуани (12-я минута), в составе гостей отличился Гонсалес Борха (50).

«Алавес» набрал 32 очка и сохраняет за собой четвертое место в таблице испанской Примеры, но в воскресенье его может обойти мадридский «Реал» в случае победы над «Бетисом». «Жирона» с 24 очками в активе занимает восьмую строчку.

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Жирона 1:1
Первый тайм: 1:0
Алавес
12.01.2019, 20:30 основной раунд: 19-й тур Montilivi
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Абелардо
Голы
12′ Кристиан Стуани (П. Порро) 7
18 Борха Бастон (Х. Кальери) 50′
Составы
Яссин Буну 13
Бернардо Эспиноса 2
Педро Алькала 5
Рамирес Лопес Хуанпе 15
80′ Пере Понс 8
Гарсиа Фрейре Борха 10
90+3′ Педро Порро 29
61′ Кристиан Стуани 7
74′ Алекс Гранель 6
Алейкс Гарсия 23
83′ Кристиан Порту 9
Энтони Лосано 19
40′ 61′ Дуглас Луис 12
Валери Фернандес 34
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте
5 Виктор Сиснерос Лагуардия 52′
6 Гильермо Марипан
15 Ксимо Наварро
8 Исла Томас Пина
19 Мануэль Гарсия
12 Хонатан Кальери 21′
7 Рубен Собрино 79′
20 Дарко Брашанац
14 Хорхе Франко Бурги 90′
21 Мартин Агиррегабирия
18 Борха Бастон 89′
10 Йон Гвидетти
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 4
6 Угловые 3
21 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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