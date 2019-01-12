Михайло Ристич перешел из «Краснодара» во французский «Монпелье»

Как сообщается, клубы договорились о трансфере 23-летнего защитника в «Монпелье» на постоянной основе.

Ристич перешел в «Краснодар» из белградской «Црвены Звезды» летом 2017 года и с тех пор провел за «черно-зеленых» 8 официальных матчей. 2018 год защитник провел на правах аренды в пражской «Спарте».