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12 января, источник: Р-Спорт

Михайло Ристич перешел из «Краснодара» во французский «Монпелье»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сербский футболист Михайло Ристич перешел из «Краснодара» во французский «Монпелье», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, клубы договорились о трансфере 23-летнего защитника в «Монпелье» на постоянной основе.

Ристич перешел в «Краснодар» из белградской «Црвены Звезды» летом 2017 года и с тех пор провел за «черно-зеленых» 8 официальных матчей. 2018 год защитник провел на правах аренды в пражской «Спарте».

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