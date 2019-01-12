«Милан» вышел в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Милана» благодаря дублю Патрика Кутроне обыграли в дополнительное время «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии и пробились в ¼ финала турнира.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Милана» благодаря дублю Патрика Кутроне обыграли в дополнительное время «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии и пробились в ¼ финала турнира.
Встреча, прошедшая в субботу в Генуе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Кутроне отличился на 102-й и 108-й минутах матча.
В ¼ финала Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем матча между «Наполи» и «Сассуоло».