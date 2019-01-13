«Сент-Этьен» победил «Генгам» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в субботу в Генгаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на шестой минуте Вахби Хазри.

В другом матче тура «Ницца» на своем поле обыграла «Бордо» со счетом 1:0 благодаря голу на Аллана Сен-Максимена с пенальти (16).