«Сент-Этьен» победил «Генгам» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Сент-Этьен» победил на выезде «Генгам» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Сент-Этьен» победил на выезде «Генгам» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Генгаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на шестой минуте Вахби Хазри.
В другом матче тура «Ницца» на своем поле обыграла «Бордо» со счетом 1:0 благодаря голу на Аллана
«Сент-Этьен» набрал 33 балла и идет на четвертой строчке в турнирной таблице лиги 1, сравнявшись по очкам с замыкающим первую тройку «Лионом». «Ницца» (29 очков) в активе занимает шестое место, «Бордо» (22) располагается на 13-й строчке, а «Генгам» (11) идет на последнем месте.