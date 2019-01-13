«Хетафе» обыграл на выезде «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» вырвали победу у «Вильярреала» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» вырвали победу у «Вильярреала» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Хетафе». Победный гол на 89-й минуте забил Анхель Родригес, также у гостей отличился Хорхе Молина (52), а защитник «Хетафе» Леандро Кабрера на 76-й минуте срезал мяч в свои ворота. Хозяева получили шанс отыграться в компенсированное арбитром время, заработав пенальти, но Карл Токо Экамби промахнулся с 11-метровой отметки.
«Вильярреал» не выигрывает на протяжении шести матчей подряд в чемпионате Испании и с 17 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице примеры. «Хетафе» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку в таблице.
|Вильярреал
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Хетафе
|Луис Гарсиа Пласа
|Пепе Бордалас
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)