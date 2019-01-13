«Хетафе» обыграл на выезде «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Хетафе». Победный гол на 89-й минуте забил Анхель Родригес, также у гостей отличился Хорхе Молина (52), а защитник «Хетафе» Леандро Кабрера на 76-й минуте срезал мяч в свои ворота. Хозяева получили шанс отыграться в компенсированное арбитром время, заработав пенальти, но Карл Токо Экамби промахнулся с 11-метровой отметки.