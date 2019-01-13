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01:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Хетафе» обыграл на выезде «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» вырвали победу у «Вильярреала» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Хетафе». Победный гол на 89-й минуте забил Анхель Родригес, также у гостей отличился Хорхе Молина (52), а защитник «Хетафе» Леандро Кабрера на 76-й минуте срезал мяч в свои ворота. Хозяева получили шанс отыграться в компенсированное арбитром время, заработав пенальти, но Карл Токо Экамби промахнулся с 11-метровой отметки.

«Вильярреал» не выигрывает на протяжении шести матчей подряд в чемпионате Испании и с 17 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице примеры. «Хетафе» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку в таблице.

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Вильярреал 1:2
Первый тайм: 0:0
Хетафе
12.01.2019, 22:45 основной раунд: 19-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Луис Гарсиа Пласа Пепе Бордалас
Голы
75′ Леандро Кабрера 6
19 Видаль Хорхе Молина (В. Антунеш) 52′
9 Родригес Анхель (Хайме Мата) 89′
Нереализованные пенальти
90+2′ К. Токо-Экамби 17
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Перес Марио Гаспар 2
89′ Рамиро Фунес Мори 4
Виктор Руис 6
39′ Коста Хорда Хауме 11
Сантьяго Касерес 5
Пабло Форнальс 8
Санти Касорла 19
36′ Херард Морено 7
70′ Висенте де ла Фуэнте Иборра 10
Карлос Бакка 9
57′ Самуэль Чиквуэзе 30
85′ Карл Токо-Экамби 17
13 Давид Сория
2 Даконам Джене
3 Виторину Габриэл Антунеш
6 Леандро Кабрера
8 Франсиско Портильо
18 Мауро Арамбарри 30′
20 Неманья Максимович
7 Хайме Мата
24 Димитри Фулькье 73′ 13′
4 Бруно Гонсалес
15 Себастьян Кристофоро 70′
11 Самуэль Сайс
19 Видаль Хорхе Молина 86′
9 Родригес Анхель 90+3′
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 4
6 Угловые 1
14 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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