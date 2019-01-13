Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Вильярреал1
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
12.01
Генгам0
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
12.01
Ницца1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
12.01
Челси2
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
12.01
Жирона1
Алавес1
Футбол. Зарубежный
12.01
Амьен0
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
12.01
Валенсия1
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
12.01
Брайтон & Хоув0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли2
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
12.01
Кардифф Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
12.01
Кристал Пэлас1
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
12.01
Лестер1
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
12.01
Вест Хэм Юнайтед1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес1
Уэска0
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леванте
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
9Молодежная сборная России по хоккею завоевала «бронзу» ЧМ
01:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Болонью»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туринский «Ювентус» пробился в ¼ финала Кубка Италии по футболу, обыграв на выезде «Болонью».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Федерико Бернардески (9-я минута) и Мойзе Кен (49).

В ¼ финала Кубка Италии «Ювентус» встретится с победителем матча между «Аталантой» и «Кальяри».

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео страшной аварии российского пилота 'КАМАЗ-мастер'
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
Не выстоял. От Логинова ждали победы, но бой лидерам он проиграл
Блистательная гонка Васильевой! У женской сборной есть будущее
«Севилья» объявила о трансфере экс-игрока «Барселоны»
«Ювентус» связался с «Реалом» по поводу трансфера Модрича
Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
Стал известен состав мужской эстафетной команды РФ на этап КМ
Российского биатлониста лишили медали из-за упавшего дерева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь