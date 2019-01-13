«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Болонью»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туринский «Ювентус» пробился в ¼ финала Кубка Италии по футболу, обыграв на выезде «Болонью».
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туринский «Ювентус» пробился в ¼ финала Кубка Италии по футболу, обыграв на выезде «Болонью».
Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Федерико Бернардески (9-я минута) и Мойзе Кен (49).
В ¼ финала Кубка Италии «Ювентус» встретится с победителем матча между «Аталантой» и «Кальяри».