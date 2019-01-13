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08:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери рассказал, почему не включил Озила в заявку на матч с «Вест Хэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о причинах решения не включать полузащитника Месута Озила в заявку на гостевой матч с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) в 22-м туре английской Премьер-лиги.

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Источник: Reuters
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«Я выбрал игроков, которые лучше были готовы к матчу с “Вест Хэмом”. Почему не включил в заявку Озила? С ним “Арсенал” и побеждает, и проигрывает. Не думаю, что один игрок определяет результат матчей. “Арсенал” мог как выиграть, так и проиграть. Мы продолжаем работать с каждым футболистом, потому что для нас важны абсолютно всё, просто я принял такое решение», — приводит слова Эмери BBC.

«Арсенал», набрав 41 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Хэм» (31) — 8-е.

В следующем туре команда Унаи Эмери на своём поле примет лондонский «Челси», а подопечные Мануэля Пеллегрини в гостях сыграют с «Борнмутом». Оба матча состоятся 19 января.

Вест Хэм Юнайтед 1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
12.01.2019, 15:30 основной раунд: 22-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Эмери Унаи
Голы
48′ Деклан Райс (С. Насри) 41
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Аарон Крессуэлл 3
Пабло Сабалета 5
Анджело Огбонна 21
Исса Диоп 23
Деклан Райс 41
Марк Нобл 16
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
71′ Марко Арнаутович 7
Энди Кэрролл 9
71′ Самир Насри 18
Роберт Снодграсс 11
82′ Майкл Антонио 30
Педро Обианг 14
19 Бернд Лено
5 Сократис Папастатопулос
6 Лоран Косьельни
31 Сеад Колашинац 60′
29 Маттео Гендузи
9 Александр Ляказетт
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
17 Алекс Ивоби
20 Шкодран Мустафи 59′ 46′
8 Аарон Рэмси
15 Эйнсли Мэйтланд-Найлс 69′
2 Эктор Бельерин
34 Гранит Джака 59′
11 Лукас Торрейра
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 2
7 Угловые 3
7 Фолы 10
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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