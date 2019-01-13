Эмери рассказал, почему не включил Озила в заявку на матч с «Вест Хэмом»

«Я выбрал игроков, которые лучше были готовы к матчу с “Вест Хэмом”. Почему не включил в заявку Озила? С ним “Арсенал” и побеждает, и проигрывает. Не думаю, что один игрок определяет результат матчей. “Арсенал” мог как выиграть, так и проиграть. Мы продолжаем работать с каждым футболистом, потому что для нас важны абсолютно всё, просто я принял такое решение», — приводит слова Эмери BBC.