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08:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Марадона госпитализирован в Аргентине для плановой операции

ТАСС, 13 января. Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» аргентинец Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса для плановой операции в связи с кровотечением в желудке. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в «Дорадос». Спустя три часа после госпитализации Марадона был выписан.

«Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного, — сказал Reuters источник. — Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает».

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Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984−1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул этот пост.

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