«Не получил, что хотел»: легионер с зарплатой в миллион рассказал об уходе из «Астаны»

Напомним, в «Астану» Алмейда перешел в статусе свободного агента в июле 2018 года, подписав двухлетний контракт. По информации Azerifootball.com, зарплата игрока составляет миллион долларов в год. В минувшем сезоне он провел 19 игр, из них восемь в КПЛ (один гол) и 11 в еврокубках. При этом ранее футболист опровергал появлявшуюся информацию о своем уходе из казахстанской команды.

— Я очень рад. Как появился такой вариант, «Карабах» вышел на «Астану» и договорился. Была возможность выкупить, но вернулся на правах аренды. Благодарен руководству клуба, что приложило немало усилий для моего возвращение. У меня были и другие предложения. К примеру, более выгодное было из Южной Кореи. Но я выбрал то место, где счастлив. Я и моя семья всегда были счастливы в Азербайджане. Место «Карабаха» в моей жизни особенное. Здесь у нас все как одна семья. Не сказал бы, что мне было плохо в Казахстане. Многому там научился. Благодарен им за то, что отпустили меня, хотя не все было так просто.

— Вы поняли, насколько были счастливы в «Карабахе», после того, как уехали в «Астану»?

— Есть несколько факторов моего возвращения. Я всегда был счастлив в Азербайджане. Я также игрок национальной команды. Я чувствую себя азербайджанцем. В спортивном плане я не получил того, чего хотел в «Астане». Одной из причин возвращения стали и финансовые трудности в этом клубе. Но в первую очередь, я выбрал то место, где по-настоящему был счастлив. Если бы думал о деньгах, то уехал бы в Южную Корею.

— Но Вы перешли на правах аренды. Значит, Вы еще можете туда вернуться?

— После года аренды у меня останется полгода контракта с «Астаной». Этим будет заниматься мой агент, я в это не вмешиваюсь.

— Когда Вы покидали «Карабах», то он был на первом месте в чемпионате, а сейчас — только второй. После возвращение Вас и Рейналдо сможете вернуть также лидерство в турнирной таблице?

— Если я скажу, что все зависит от нас, то проявлю неуважение к партнерам по команде. Также надо уважать своих соперников, как «Нефтчи», «Габала», «Сабах». Достойные соперники. Я и Рейналдо сделаем все, чтобы «Карабах» вернулся на заслуживаемое место — а это только чемпионство.

— В какой Вы сейчас форме?